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08 вересня 2019, неділя, 08:45 39
Події 2019-09-08T19:45:05+03:00
Українські Новини
Під Миколаєвом злодій-рецидивіст взяв заручницю і поранив поліцейського

Під Миколаєвом злодій-рецидивіст взяв заручницю і поранив поліцейського

В Южноукраїнську при затриманні злодій-рецидивіст з заручницею чинив опір і поранив ножем поліцейського.

Як повідомила Нацполіція області, 6 вересня жителька Южноукраїнська викликала поліцію, оскільки в її квартиру проник грабіжник та викрав цінні речі.

Прибулі на місце події поліцейські почали шукати зловмисника в сусідніх багатоповерхівках, де згодом почули жіночий крик про допомогу. Увійшовши до приміщення, вони побачили чоловіка, який тримав ніж біля шиї жінки і мав намір зістрибнути разом з нею з балкона.

Намагаючись врятувати жінку і затримати нападника, один поліцейський отримав ножове поранення правої руки.

Як з'ясувалося, раніше судимий за майнові злочини чоловік вчинив квартирну крадіжку у сусідньому з власним будинком. Перебуваючи у себе вдома, він побачив, що поліцейські здійснюють поквартирний обхід. Тому, не бажаючи бути викритим у вчиненій квартирній крадіжці, бувалий злодій пригрозив своїй 29-річній квартирантці ножем, щоб остання сиділа тихо. Але почувши, як поліцейські стукають у двері їх квартири, жінка не розгубилася і щосили покликала на допомогу. Наразі затриманому загрожує позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі тікаючи, грабіжник поранив у ногу підполковника поліції.

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