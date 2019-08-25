В Днипре убегающий грабитель ранил в ногу подполковника полиции

Полицейский ранен в ходе задержания грабителя в Днипре.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области, передают Українськi Новини.

"25 августа в полицию поступил вызов о совершении грабежа на территории Индустриального района Днипра. Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слободского проспекта. Обладая оперативной информацией об указанном преступлении, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко заметил подозреваемого. При попытке его задержать злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу", - говорится в нем.

Согласно сообщению, 28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные.

Мужчина скрывался в собственной квартире.

В ходе отработки территории совершения преступления патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК.

Фото: Нацполиция Днепропетровской области.

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