Сенцову особисто вручить премію Сахарова Президент Європарламенту

Звільнений політв'язень Олег Сенцов, якому присудили премію Сахарова, зможе особисто забрати її з рук Президента Європейського парламенту Давида-Марії Сассолі. Про це повідомляє "112". "З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Він гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини. Я з нетерпінням чекаю можливості вручити йому парламентську премію Сахарова найближчим часом", - заявив він.\r\nСассолі зазначив, що Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини.\r\nПремія Сахарова за свободу думки — щорічна нагорода Європейського Парламенту. Заснована 1988 року.Вона вручається за досягнення в наступних областях: захист прав людини і її основних свобод, розвиток демократії і відстоювання верховенства закону; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин.Як повідомляли Українські Новини, в Київ прибули звільнені українці.Раніше Верховна Рада висунула кандидатуру засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.\r\nПольща привласнила Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana.