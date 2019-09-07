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07 вересня 2019, субота, 23:54 9
Суспільство 2019-09-08T00:30:01+03:00
Українські Новини
Сенцову особисто вручить премію Сахарова Президент Європарламенту

Сенцову особисто вручить премію Сахарова Президент Європарламенту

Олег Сенцов. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Олег Сенцов. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Звільнений політв'язень Олег Сенцов, якому присудили премію Сахарова, зможе особисто забрати її з рук Президента Європейського парламенту Давида-Марії Сассолі. Про це повідомляє "112".

"З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Він гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини. Я з нетерпінням чекаю можливості вручити йому парламентську премію Сахарова найближчим часом", - заявив він.

Сассолі зазначив, що Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини.

Премія Сахарова за свободу думки — щорічна нагорода Європейського Парламенту. Заснована 1988 року.

Вона вручається за досягнення в наступних областях: захист прав людини і її основних свобод, розвиток демократії і відстоювання верховенства закону; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин.

Як повідомляли Українські Новини, в Київ прибули звільнені українці.

Раніше Верховна Рада висунула кандидатуру засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Польща привласнила Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana.

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