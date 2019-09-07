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07 вересня 2019, субота, 08:00 15
Силові структури 2019-09-07T22:15:04+03:00
Українські Новини
Бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових

Бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових

За минулу добу, 6 вересня, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових із озброєння, заборонених Мінськими угодами калібрів. Крім того, бойовики застосували великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, та стрілецьку зброю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 10 обстрілів, серед яких двічі поблизу Павлополя, тричі в районі Водяного, поблизу Лебединського, неподалік Гранітного, поблизу Красногорівки та двічі неподалік Новотроїцького.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції військових поблизу Оріхового

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби бойовики також порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненої зброї.

Обстріли бойовики вели поблизу Лебединського в  районі Новгородського.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня в районі проведення ООС під час обстрілу бойовиків один військовослужбовець загинув, ще один - поранений.

4 вересня на Донбасі через обстріли проросійських бойовиків також загинув український військовослужбовець.

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