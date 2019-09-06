Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція

Зловмисника, що поранив у п'ятницю двох чоловіків з пістолета у Голосіївському районі Києва, затримали в тролейбусі.\r\nПро це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Оксана Блищик на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Зловмисника, який стріляв в одного чоловіка в тролейбусі, в в іншого - на зупинці громадського транспорту, затримали у... тролейбусі", - повідомила Блищик.\r\nЗа її словами, в його рюкзаку виявили зброю, з якої зловмисник, ймовірно, стріляв.\r\nЗатриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик\/Facebook\r\nЗатриманий доставлений до управління поліції для проведення слідчих дій.\r\nЗброя, знайдена у затриманого. Фото: Оксана Блищик\/Facebook\r\nБлищик зазначила, що чоловік впізнав того, хто стріляв, і повідомив про його місцезнаходження поліцейським.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прес-служба Київпастрансу заперечує стрілянину в тролейбусі. Раніше у Голосіївському районі Києва чоловік погрожував підірвати гранату. \r\nТакож у Голосіївському районі Києва двоє чоловіків отримали поранення через стрілянину.