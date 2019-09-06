Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція

Зловмисника, що поранив у п'ятницю двох чоловіків з пістолета у Голосіївському районі Києва, затримали в тролейбусі.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Оксана Блищик на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зловмисника, який стріляв в одного чоловіка в тролейбусі, в в іншого - на зупинці громадського транспорту, затримали у... тролейбусі", - повідомила Блищик.

За її словами, в його рюкзаку виявили зброю, з якої зловмисник, ймовірно, стріляв.

Затриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик/Facebook

Затриманий доставлений до управління поліції для проведення слідчих дій.

Зброя, знайдена у затриманого. Фото: Оксана Блищик/Facebook

Блищик зазначила, що чоловік впізнав того, хто стріляв, і повідомив про його місцезнаходження поліцейським.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Київпастрансу заперечує стрілянину в тролейбусі. Раніше у Голосіївському районі Києва чоловік погрожував підірвати гранату.

Також у Голосіївському районі Києва двоє чоловіків отримали поранення через стрілянину.