Новий запорізький губернатор Туринок задекларував півмільйона гривень

"Кандидат на посаду запорізького губернатора Туринок задекларував 0,5 млн гривень доходів за 2018" доповнено новими даними з виправленою декларації про корпоративні права та транспорті)

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Туринок задекларував 484 157 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

З них зарплата у Львові домобудівному комбінаті склала 184,2 тис. гривень, 192,5 тис. - дивіденди від ТОВ "Інтрейд", 106,95 тис. - дивіденди від ТОВ "Вест-Пром", 360 гривень - подарунок у негрошовій формі від домобудівного комбінату.

Його дружина Галина задекларувала 128,4 тис. гривень зарплати у Рівненському домобудівному комбінаті, 49,9 тис. гривень - дохід від відчуження рухомого майна, а також 360 гривень - подарунок у негрошовій формі від домобудівного комбінату.

У власності Туринка нерухомості немає, його дружина володіє будинком площею 737,5 кв. м і квартирою площею 71,78 кв. м в Запоріжжі, а також орендує земельну ділянку площею 2,884 тис. кв. м в Запоріжжі.

У Туринка у власності немає автомобіля, він і дружина користується автомобілем Lexus LX570 2008 року випуску, що належить Рівненському домобудівному комбінату.

Його дружина володіє автомобілем Mazda 6, купленим в 2018 році за 807 тис. гривень.

Туринок є власником (контролером) ТОВ "Вест-Пром" (Луцьк), ТОВ "Інтрейд" (Луцьк) та ВАТ "Рівненський домобудівний комбінат" (Рівне), а також ПП "Волыньферрометал" (Луцьк) і ТОВ "Перша рівненська інвестиційна компанія" (Рівне).

На його рахунку в банку "Кредит Дніпро" знаходиться 55,8 тис. гривень, 1,1 тис. доларів і 82 євро.

Туринок задекларував 170 тис. доларів і 120 тис. євро готівкових коштів, у його дружини є 31 тис. доларів і 23 тис. євро готівки.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня президент Володимир Зеленський призначив бізнесмена Віталія Туринка головою Запорізької обласної державної адміністрації.

21 серпня Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про призначення головою Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського, Запорізької обладміністрації - Віталія Туринка, Рівненській - Віталія Коваля.

Туринок у 2003-2011 роках був головою правління Рівненського домобудівного комбінату, з 2012 року - менеджер з питань регіонального розвитку цього комбінату.