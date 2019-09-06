Команда Зеленського готує загальну перевірку: будуть відбирати пенсії та пільги

В Україні незабаром може початися масова перевірка всіх громадян, які отримують соціальні виплати від держави. Про це йдеться в законопроекті, який зареєстрував голова комітету з питань фінансів, податкової та митної поліції Данило Гетманцев (Слуга народу), пише Обозрівач.

Зеленський має намір доручити працівникам державних органів перевірити всіх громадян України, які отримують соціальні виплати. Верифікація буде відбуватися в три етапи. Відзначається, що третій етап може тривати до трьох років після скасування виплати.

В єдину базу буде потрапляти інформація про кожного громадянина, який отримує фінансову допомогу від держави. Базу оновлюватимуть новою інформацією.

У разі виявлення порушень, ті гроші, які мешканці України отримали незаконно, змусять повернути в бюджет.

Чиновники можуть отримати інформацію навіть про залишок коштів на банківському рахунку пільговика. Під перевірку потраплять мільйони пенсіонерів, субсідіантов, студентів, матерів-одиначок та багатодітних сімей.

Інформація про вашої особистості може потрапити в єдину систему, і ваше матеріальне становище вивчать, якщо ви отримуєте:

пенсію,

льготу,

субсидію,

стипендію;

грошову виплату з державного бюджета;

грошову виплату з місцевого бюджета, Пенсійного фонду або Фонді соціального страхування.

У спеціальному реєстрі буде зберігатися анкета на кожного. Крім того, закон захищає зібрані дані. І якщо хто-небудь передасть анкету будь-яким організаціям для обробки потенційних клієнтів, або шахраям - за це доведеться нести відповідальність згідно із законом. Подібні реєстри існують в різних органах влади і зараз. Наприклад, вже був створений реєстр субсидіантів. Відмітна риса між попередніми реєстрами полягає в тому, що в новій платформі будуть дані відразу на всіх, хто хоче допомогу від держави. Це спростить процедуру перевірки.

У реєстрі буде зберігатися така інформація про людину:

ПІБ; стать; місце та дата народження; паспортні данні и ІПН (якщо він є); адреса прописки та адреса проживания; данні з різних реєстрів (наявність авто, нерухомості і т. п); де і скільки банківських рахунків відкрито та скільки коштів на них зберігається.

Перевірка буде проходити в три етапи:

Перший етап перевірки буде проводити орган, до якого будуть звертатися за матеріальною виплатою. Пільговиками подається заява, потім використовуються всі необхідні для виплати документи, які внесуть інформацію в єдину базу і тут же отримають дані з неї.

Другий етап триватиме до тих пір, поки не будуть отримані гроші від держави. Наприклад, якщо відбувається покупка на суму від 50 тис. Грн (покупка машини), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

Третій етап - перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Це робиться в разі якщо, громадянин знаходить роботу і більше не потребує виплати по безробіттю. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші перестали виплачувати.

Чиновники, які знаходять порушення, передають інформацію органу, який проводить виплату. Там ще раз перевіряють інформацію і приймають рішення про те, що гроші дійсно платили незаконно.

В такому випадку порушник зобов'язаний повернути все "зайве" державі. А якщо відмовиться - влада може через суд домогтися повернення незаконної матеріальної допомоги. Служителі Феміди розберуться в ситуації і можуть стягнути гроші.

У разі, якщо громадянин не згодні з рішенням - також можна звернутися до суду і довести свою правоту.

Подібний законопроект розробляв і минулий склад Кабміну. Однак на його прийняття політичної волі не вистачило. Основна ідея полягає в тому, що гроші держави - це спільні кошти всіх платників податків і розподілятися повинні справедливо. Якщо хтось вказує в декларації невірні дані і заробляє "в конверті", то отримувати допомогу він не повинен.

На даний моммент, законопроект набуде чинності на наступний день після його публікації в зв'язку з тим, що розроблений "Слугою народу". А сама база і деякі положення - після створення технічної можливості.

Як повідомляли Українські Новини, в червні поточного року Конституційний суд повернув можливість пенсіонерам оформляти достроковий вихід на пенсію, не чекаючи поки їм виповниться 50-55 років. КС визнав неконституційним ряд положень Закону "Про пенсійне забезпечення".