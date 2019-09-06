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06 вересня 2019, пʼятниця, 16:28 86
Силові структури 2019-09-06T23:45:05+03:00
Українські Новини
СБУ розкрила плани ФСБ влаштувати теракт у Бердичеві

СБУ розкрила плани ФСБ влаштувати теракт у Бердичеві

ФСБ. Фото: geektimes.ru
ФСБ. Фото: geektimes.ru

Служба безпеки України заявляє, що ФСБ Росії завербовало українського військовослужбовця і доручило йому влаштувати теракт у військовій частині в Бердичеві Житомирської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Розслідування справи було розпочато в кінці липня поточного року слідчими Управління СБУ в Житомирській області.

Встановлено, що гранатометник 26-ї окремої артилерійської бригади (військова частина А3091 в Бердичеві) 15 квітня самовільно залишив місце несення військової служби та незаконно перетнув державний кордон України з Російською Федерацією.

У Росії дезертир був затриманий співробітниками ФСБ.

"В подальшому під загрозою застосування щодо нього насильства, підозрюваний дав згоду на співпрацю з представниками ФСБ РФ і отримав від них завдання здійснити вибух на території в/ч А3091", - сказано в матеріалах суду.

В кінці липня дезертир повернувся в Україну, але не вчинив теракт і подав заяву в правоохоронні органи.

СБУ почало розслідувати зв'язок підозрюваного з ФСБ.

Як повідомляли Українські Новини, суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, підозрюваного у роботі на ФСБ Росії.

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