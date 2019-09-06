СБУ розкрила плани ФСБ влаштувати теракт у Бердичеві

Служба безпеки України заявляє, що ФСБ Росії завербовало українського військовослужбовця і доручило йому влаштувати теракт у військовій частині в Бердичеві Житомирської області.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nРозслідування справи було розпочато в кінці липня поточного року слідчими Управління СБУ в Житомирській області.\r\nВстановлено, що гранатометник 26-ї окремої артилерійської бригади (військова частина А3091 в Бердичеві) 15 квітня самовільно залишив місце несення військової служби та незаконно перетнув державний кордон України з Російською Федерацією.\r\nУ Росії дезертир був затриманий співробітниками ФСБ.\r\n"В подальшому під загрозою застосування щодо нього насильства, підозрюваний дав згоду на співпрацю з представниками ФСБ РФ і отримав від них завдання здійснити вибух на території в\/ч А3091", - сказано в матеріалах суду.\r\nВ кінці липня дезертир повернувся в Україну, але не вчинив теракт і подав заяву в правоохоронні органи.\r\nСБУ почало розслідувати зв'язок підозрюваного з ФСБ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, підозрюваного у роботі на ФСБ Росії.