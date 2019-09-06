Данилюк призначив своїм радником Гурського

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк призначив своїм радником Дениса Гурського.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

"Спеціаліст по цивільним технологіям і відкритих даних Денис Гурський був призначений радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка", - сказано в ньому.

Повідомляється, що основним завданням Гурського на посаді стане участь у розробці стратегічних програм посилення інформаційної безпеки на виконання стратегії національної безпеки, а також додаткова координація відповідних робочих груп, взаємодія з міжнародними партнерами.

Гурський зазначає, що ключовими напрямками роботи на 2019-2020 роки стануть, зокрема, налагодження міжнародного партнерства та залучення іноземних експертів, вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства у сфері інформаційної безпеки; впровадження кращих практик шляхом кооперації з ІТ-сектором; проведення широкої просвітницької кампанії для громадськості та проведення відповідних тренінгів для державних службовців.

Повний стратегічний план та робочу групу планується презентувати восени 2019 року.

Також буде проведено низку робочих зустрічей, публічних експертних обговорень для фіналізації формування напрямів реалізації стратегії.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО 28 травня.