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Lifestyle 2019-09-07T00:15:04+03:00
Українські Новини
Епічне воскресіння: Роберт Дауні-молодший може повернутися до кіновсесвіту Marvel

Епічне воскресіння: Роберт Дауні-молодший може повернутися до кіновсесвіту Marvel

Залізна людина. Фото: pixabay
Залізна людина. Фото: pixabay

На щастя фанатів, один з найпопулярніших персонажів у киновселенной Мarvel знову з'явиться на екранах, повідомляє "Попкорнnews".

на Жаль, це зовсім не означає, що героїчно загиблого Залізної людини в останній частині "Месники: Фінал" знову буде грати Роберт Дауні-молодший.

Мається на увазі серіал "Залізне серце", який, можливо, буде знятий для стримингового сервісу Disney+. Він буде заснований на однойменній серії коміксів, де відомий мільярдер, плейбой і філантроп з'явиться в якості другорядного персонажа.

Головною героїнею "Залізного серця" стане дівчинка-підліток на ім'я Рірі Вільямс. За сюжетом, коли Тоні Старк перебував у комі, дівчина створила подобу броні, а Залізна людина у вигляді віртуального помічника починає тренувати її. Поява на екрані Роберта Дауні-молодшого навряд чи заплановано, мова йде тільки про його роботу над озвучуванням персонажа.

Поки відомо лише те, що сам актор заздалегідь схвалив ідею створення серіалу, однак про переговори зі студією поки ніякої інформації немає.

Як повідомляли Українські Новини, обладунки Залізної людини одягне на себе 15-річна чорношкіра дівчинка-підліток.

Нагадаємо, що 3 жовтня в прокат вийде новий "Джокер", який після першого показу на Венеціанському фестивалі обігнав "Месників: Фінал" в рейтингу.

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