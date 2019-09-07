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07 вересня 2019, субота, 07:00 17
Транспорт 2019-09-08T00:58:35+03:00
Українські Новини
Сьогодні у Києві обмежать роботу трьох станцій метрополітену: як і чому

Сьогодні у Києві обмежать роботу трьох станцій метрополітену: як і чому

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір обмежити роботу станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" 7 вересня з-за проведення концерту в Національному спортивному комплексі "Олімпійський".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Зазначається, що перед початком концерту з 17:00 до 18:00 можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська".

Також після закінчення концерту близько 23:00 можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У комунальному підприємстві зазначили, що цей механізм застосовується, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій і перепрошують за тимчасові незручності.

7 вересня в Національному спортивному комплексі "Олімпійський" пройде Фестиваль Ready.Steady.Favorit.

Як повідомляли Українські Новини, з листопада київський метрополітен припинить використання жетонів а слідом за ними з ужитку вийдуть і "зелені карти".

Також з вересня в Київському метрополітені стало можливим проектувати туалети на станціях.

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