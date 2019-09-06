Генпрокуратура повідомила про підозру екс-депутатові Ради Вілкулу і оголосила його в розшук

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому депутату Верховної Ради Олександру Вілкулу (Опозиційний блок) і оголосила його в розшук.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Зазначено, що прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Вілкула як колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації за підозрою у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Встановлено, що протягом 2011-2012 років Вілкул на посаді губернатора, всупереч положенням Земельного кодексу, надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

В результаті цих дій близько 2 тисячам пайовиків завдано збитків у вигляді вилучення з їх власності земельних ділянок загальною площею майже 21 га на суму понад 12 млн гривень, а державі завдано збитків у вигляді знищення родючого шару ґрунту при проведенні гірничих робіт підприємством на суму майже 0,5 млн гривень.

Крім того, Вілкул також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності одного з товариств з обмеженою діяльністю, з земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок є незаконною.

Це призвело до збитків на понад 5 млн гривень.

5 вересня екс-депутату повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ закрила кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації заступником голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександром Вілкулом.