Законопроект №9035 може погубити товарні ринки - біржовий експерт

Законопроект №9035, який передбачає посилення ролі держави у функціонуванні бірж, негативно вплине на розвиток товарних ринків в Україні. Таку думку озвучив Анатолій Стоянов, викладач кафедри біржової діяльності та торгівлі НУБіП України, начальник аналітичного відділу товарної біржі КМЕ.

"Я думаю, проект 9035 вплине тільки негативно. Тому що будь-яка посилена роль держави на ринках, що розвиваються може тільки негативно вплинути на їх розвиток. Тому що наші чиновники працюють на стримування процесів, їх регуляцію, реєстрацію, створюють камені спотикання, що не дозволяє на ринках запустити той чи інший новий механізм або інструмент", - впевнений Анатолій Стоянов.

За його словами, з урахуванням європейської та американської практики, регулювання товарних ринків комісією з цінних паперів взагалі не кореспондується з міжнародним досвідом. "Те, що хочуть зробити у нас, - дати комісії більше повноважень, щоб мати контроль хоч над якимось ринком, що розвивається. Якщо фондовий ринок скорочується, то товарні ринки - там йдуть торги, укладання угод", - зазначив експерт.

На його думку, проект закону №9035 може створити всі передумови для погіршення розвитку товарних ринків.

"Кожна товарна біржа надає учасникам порядок торгів. І цей порядок торгів Нацкомісія (НКЦПФР) хоче стверджувати. Наприклад, якась біржа зробить регламент торгів, що не влаштовуватиме комісію, вона його не зареєструє, і товарна біржа взагалі не зможе проводити торги. буде заблокована робота товарно-біржового ринку. Це також можна буде зробити, якщо якась біржа буде невгодна - вони будуть чіплятися за кожну кому, шукати приводи, щоб не дозволити торги на тій чи іншій біржі", - припускає Анатолій Стоянов.

Анатолій Стоянов повідомив, що контроль НКЦПФР над товарними ринками може привести до знищення таких ринків.

"Я спілкуюся з представниками товарно-біржового ринку, які дуже негативно налаштовані і не розуміють, навіщо Нацкомісія хоче регулювати товарні ринки, тоді як на фондовому ринку - повний авраал, а вони хочуть перебрати на себе всі товарні ринки. Для чого? Щоб погубити і товарні ринки? Це не відповідає тим цілям, які країна поставила, - електронний документообіг, розвиток, зменшення впливу держави на процеси, навпаки, мова про створення додаткових бар'єрів", - упевнений експерт.

Як раніше повідомлялося, в парламенті зареєстрований законопроект депутата Михайла Довбенка №9035 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів", який розширює повноваження НКЦПФР та її глави Тимура Хромаєва, зокрема, надасть право Нацкомісії позбавляти біржі ліцензій і виписувати штрафи. Як повідомив генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Андрій Рибальченко, розроблений Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку законопроект №9035 створює передумови для подвійного регулювання товарних ринків, втручання НКЦПФР в роботу ринків, що суперечить чинному законодавству України.