Законопроект Хромаева №9035 противоречит действующему законодательству Украины,- гендиректор УАИБ Рыбальченко

Разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку законопроект №9035 создает предпосылки для двойного регулирования товарных рынков, вмешательства НКЦБФР в работу рынков, что противоречит действующему законодательству Украины. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Андрей Рыбальченко.\r\n"Комиссия говорит, что она будет регулировать товарные биржи. Здесь она уже лезет в процесс регулирования, в процесс ценообразования на этих рынках, что недопустимо. И это уже противоречит законодательству Украины, различным профильным законам, касающимся того или иного рынка", - отметил Андрей Рыбальченко.\r\nОн также подчеркнул, что мировая и европейская практика свидетельствуют о том, что регулятор фондового рынка не занимается регулированием товарных бирж.\r\n"Примеры в истории развития ведущих экономик говорят о том, что не стоит соединять в полномочиях комиссии по ценным бумагам, которая отвечает за фондовый рынок, еще и товарный рынок. Я не вижу в этом необходимости. Во всех странах есть отдельный регулятор товарных рынков. Я вижу диссонанс, потому что комиссия, ее профиль - это рынок фондовый, а товарные рынки - это другое, там надо знать специфику, ценообразование и прочее", - отметил Андрей Рыбальченко.\r\nАндрей Рыбальченко сообщил, что упомянутый проект закона №9035, который разработан Тимуром Хромаевым, - это усиление административного влияния на бизнес.\r\n"Этот проект - это, по сути, усиление давления на бизнес, на сами биржи. Эксперты товарных рынков говорят - давайте подкорректируем, доработаем закон о товарных биржах, но комиссия против - говорит, что только она должна регулировать все организованные рынки. Этот проект не приведет к развитию экономики и привлечению новых инвестиций. Появится излишнее необоснованное зарегулирование", - уверен Андрей Рыбальченко.\r\nКак ранее сообщалось, в экспертных кругах обсуждается законопроект №9035 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который расширяет полномочия НКЦБФР и ее главы Тимура Хромаева, в частности, предоставит право Нацкомиссии лишать биржи лицензий и выписывать штрафы. По мнению директора ассоциации "Биржевые и электронные площадки" Олега Падалки, данный законопроект ведет к узурпации власти и получению полной монополии на контроль товарных бирж Нацкомиссией.