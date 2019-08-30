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  • Законопроект Хромаева №9035 противоречит действующему законодательству Украины,- гендиректор УАИБ Рыбальченко
30 августа 2019, пятница, 10:47 605
Экономика 2019-08-30T10:48:24+03:00
Українські Новини
Законопроект Хромаева №9035 противоречит действующему законодательству Украины,- гендиректор УАИБ Рыбальченко

Законопроект Хромаева №9035 противоречит действующему законодательству Украины,- гендиректор УАИБ Рыбальченко

Разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку законопроект №9035 создает предпосылки для двойного регулирования товарных рынков, вмешательства НКЦБФР в работу рынков, что противоречит действующему законодательству Украины. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Андрей Рыбальченко.

"Комиссия говорит, что она будет регулировать товарные биржи. Здесь она уже лезет в процесс регулирования, в процесс ценообразования на этих рынках, что недопустимо. И это уже противоречит законодательству Украины, различным профильным законам, касающимся того или иного рынка", - отметил Андрей Рыбальченко.

Он также подчеркнул, что мировая и европейская практика свидетельствуют о том, что регулятор фондового рынка не занимается регулированием товарных бирж.

"Примеры в истории развития ведущих экономик говорят о том, что не стоит соединять в полномочиях комиссии по ценным бумагам, которая отвечает за фондовый рынок, еще и товарный рынок. Я не вижу в этом необходимости. Во всех странах есть отдельный регулятор товарных рынков. Я вижу диссонанс, потому что комиссия, ее профиль - это рынок фондовый, а товарные рынки - это другое, там надо знать специфику, ценообразование и прочее", - отметил Андрей Рыбальченко.

Андрей Рыбальченко сообщил, что упомянутый проект закона №9035, который разработан Тимуром Хромаевым, - это усиление административного влияния на бизнес.

"Этот проект - это, по сути, усиление давления на бизнес, на сами биржи. Эксперты товарных рынков говорят - давайте подкорректируем, доработаем закон о товарных биржах, но комиссия против - говорит, что только она должна регулировать все организованные рынки. Этот проект не приведет к развитию экономики и привлечению новых инвестиций. Появится излишнее необоснованное зарегулирование", - уверен Андрей Рыбальченко.

Как ранее сообщалось, в экспертных кругах обсуждается законопроект №9035 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который расширяет полномочия НКЦБФР и ее главы Тимура Хромаева, в частности, предоставит право Нацкомиссии лишать биржи лицензий и выписывать штрафы. По мнению директора ассоциации "Биржевые и электронные площадки" Олега Падалки, данный законопроект ведет к узурпации власти и получению полной монополии на контроль товарных бирж Нацкомиссией.

Больше новостей о: НКЦБФР Тимур Хромаев Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса Андрей Рыбальченко УАИБ Падалка Олег

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