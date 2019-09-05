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05 сентября 2019, четверг, 17:35 1023
Политика 2019-09-05T17:54:43+03:00
Українські Новини
Глава киевского Минюста назвал ошибкой попадание в минюстовский госреестр должников

Глава киевского Минюста назвал ошибкой попадание в минюстовский госреестр должников

Начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко назвал ошибкой попадание своего имени в минюстовский госреестр должников. Об этом он сообщил Українським Новинам.

По его словам, так получилось из-за того, что пока не все механизмы системы юстиции работают слажено.

"Для меня очень важно, что средства массовой информации и общественность реагирует на все инновации, а также недоработки системы юстиции. Это говорит о настоящей демократии и свободе слова в Украине. Однако, с сожалением отмечаю, что еще не все механизмы работают быстро и синхронно. К сожалению, это коснулось и меня лично. Из-за определенных недоразумений я сам оказался в списках должников, но предоставил соответствующей государственной исполнительной службе квитанцию, подтверждающую полную уплату долгов. Вся информация в отношении меня в течение суток из соответствующего реестра должников будет удалена на основании действующего законодательства Украины", – рассказал глава киевского Минюста.

Он также предоставил скрин квитанции.

 

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