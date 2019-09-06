Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. гривень.\r\nПро це свідчать дані електронної системи закупівель Prozzorro, передають Українські Новини.\r\nОголошення про закупівлю колючого дроту розміщено 23 серпня.\r\nЗакупівля планується в рамках здійснення правосуддя Антикорупційним судом.\r\nДля чого купується колючий дріт не уточнюється.\r\nОчікувана сума закупівлі складає 60 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 вересня Антикорупційний суд почав роботу.\r\n21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд. За прийняття в цілому законопроекту №8497 проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226.