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06 вересня 2019, пʼятниця, 10:58 54
Судова влада 2019-09-06T23:45:08+03:00
Українські Новини
Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. гривень

Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. гривень

Дріт. Фото: Держприкордонслужба
Дріт. Фото: Держприкордонслужба

Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. гривень.

Про це свідчать дані електронної системи закупівель Prozzorro, передають Українські Новини.

Оголошення про закупівлю колючого дроту розміщено 23 серпня.

Закупівля планується в рамках здійснення правосуддя Антикорупційним судом.

Для чого купується колючий дріт не уточнюється.

Очікувана сума закупівлі складає 60 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня Антикорупційний суд почав роботу.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд. За прийняття в цілому законопроекту №8497 проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226.

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