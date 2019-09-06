підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
06 вересня 2019, пʼятниця, 08:13 49
Силові структури 2019-09-07T00:15:08+03:00
Українські Новини
В зоні ООС бойовики застосували заборонену зброю: загинув український військовий

В зоні ООС бойовики застосували заборонену зброю: загинув український військовий

У четвер, 5 вересня, в районі проведення операції об'єднаних сил під час обстрілу бойовиків один військовослужбовець зазнав поранення не сумісне з життям, ще один військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Так, 5 вересня бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових біля Талаківки, Новогнатівки, Водяного, Лебединського, Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя Та Пищевика.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів позицій об'єднаних сил в районі Зайцевого, Південного, Золотого та Новгородського.

Від початку поточної доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню неподалік Павлополя та поблизу Водяного.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 4 вересня, на Донбасі через обстріли проросійських бойовиків загинув український військовослужбовець.

3 вересня, на Донбасі бойовики 10 разів порушили "режим тиші", внаслідок обстрілу четверо українських військових зазнали поранення.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували 23:58
Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів 23:20
Затриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція 22:55
Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії 22:04
Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка 21:50
більше новин
Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить 16:47
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун 17:39
Голова київського Мін'юсту Куценко потрапив в мін'юстовський держреєстр боржників по виплаті аліментів 11:06
Сьогодні немає охочих продати в Україну вугілля за ціною "Роттердам+", - Марунич 11:38
більше новин
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії 14:14
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка
Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів 09:01
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok