В зоні ООС бойовики застосували заборонену зброю: загинув український військовий

У четвер, 5 вересня, в районі проведення операції об'єднаних сил під час обстрілу бойовиків один військовослужбовець зазнав поранення не сумісне з життям, ще один військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Так, 5 вересня бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових біля Талаківки, Новогнатівки, Водяного, Лебединського, Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя Та Пищевика.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів позицій об'єднаних сил в районі Зайцевого, Південного, Золотого та Новгородського.

Від початку поточної доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню неподалік Павлополя та поблизу Водяного.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 4 вересня, на Донбасі через обстріли проросійських бойовиків загинув український військовослужбовець.

3 вересня, на Донбасі бойовики 10 разів порушили "режим тиші", внаслідок обстрілу четверо українських військових зазнали поранення.