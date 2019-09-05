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05 вересня 2019, четвер, 22:20 31
Події 2019-09-06T21:15:08+03:00
Українські Новини
Пожежу на звалищі під Києвом загасили

Пожежу на звалищі під Києвом загасили

Пожежу на сміттєзвалищі у селі Демидів Київської області, який стався вранці, 5 вересня, ліквідували рятувальники. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежу локалізували о 15:30 на площі 1,5 га, А у 18:05 він був ліквідований. До гасіння залучили 18 чоловік особового складу ДСНС, 3 одиниці техніки, 2 трактори, 1 водовозка і 2 самоскиди по 20 тонн.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня о 8:37 у диспетчерську службу Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання сміття на відкритій території в селі Демидів. По прибуттю пожежники встановили, що пожежі виникли на території 1,5 га в різних районах звалища.

Раніше на сміттєзвалищі в Грибовичах знову загорілося сміття а під Києвом сталася пожежа на сміттєзвалищі.

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