Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера

Сьогодні після трирічної перерви в ефірі телеканалу "Україна" о 21:00 вийде ток-шоу "Свобода Савіка Шустера". Про це анонсував телеканал "Україна". Програма буде виходити в ефір щоп'ятниці о 21:00.

Савік Шустер розповів на знімальному майданчику нової студії про основу, яка лягла в оновлення соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Будь-яке ток-шоу, всюди, в будь-якій країні світу, в будь-якому телевізійному каналі ток-шоу побудовано на конфлікті. Цей конфлікт пояснює людям і проливає світло на те, що реально відбувається. Істина в конфлікті", - заявив він.

У першому ефірі з'являться глави п'яти партій, обраних до парламенту.

За словами журналіста, відновлення передачі було ініціативою телеканалу "Україна", передає LB.ua.

"Подзвонили керівники каналу. Ми з Павлом Єлізаровим пішли на зустріч. Нам сказали, що вони б хотіли, щоб у них на каналі виходило впливове політичне ток-шоу", - сказав Шустер.

В результаті переговорів сторони вийшли на підписання дворічного контракту з можливістю продовження на третій.

Шустер зазначив єдина "ризикована" умова в контракті - якщо рейтинг буде нижче середнього рейтингу каналу, "Україна" має право закрити ток-шоу відразу.

Крім того, журналіст розповів тонкощі проектування і дизайну студії. Для її створення були залучені французькі фахівці. Також, буде використовуватися унікальне для України світлове обладнання.

"Коли ми почали дизайн, я виходив ось із чого: я хочу, щоб ця студія випромінювала надію, я не хочу нічого депресивного, жодного конфліктного елемента в студії. У результаті вона вийшла трошки фантастичною, навіть французи називають її оптимістичною", - аргументував Шустер зміни колірної гами.

Дизайн студии Савика Шустера. Фото: LB.ua.

У коментарях відомству журналіст зазначив, що про відновлення каналу "3S.tv" не може йти мови через брак коштів.

Однак він зазначив, що на даний момент створює своє виробництво.

"Ми створюємо своє виробництво. Це студія, яку ми орендували, бо ми були змушені продати ту, яка у нас була", - зазначив Шустер.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні 2016 року Київський міський центр зайнятості анулював дозвіл Савіку Шустеру на роботу в Україні через надання недостовірних даних.

У червні того ж року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним анулювання дозволу на роботу в Україні телеведучому Савіку Шустеру.

У листопаді 2016 року Печерський районний суд Києва в закритому судовому засіданні ухвалив обшукати житло і студію ведучого ток-шоу "Шустер LIVE" Савіка Шустера.

1 грудня 2016 року телеканал Шустера 3S.tv повідомив про припинення своеї діяльності з 1 січня 2017 року зв'язку з фінансовими проблемами.

З 1 березня 2017 року, через відсутність фінансування телеканал припинив своє мовлення.

У травні поточного року Шустер заявив, що готується стати ведучим ток-шоу на каналі "Україна".