подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 16:56 888
Политика 2019-05-30T16:56:20+03:00
Українські Новини
Савик Шустер станет ведущим ток-шоу на канале "Украина"

Савик Шустер станет ведущим ток-шоу на канале "Украина"

Телеведущий Савик Шустер, который недавно после долгого отсутствия вернулся в Украину, может начать вести шоу на телеканале "Украина". Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник из окружения журналиста.

"На 70% это почти принятое решение. У Савика не особо большой выбор, между фактически тремя каналами, и с этим они продвинулись дальше других. Второй обсуждаемый вариант - 112 канал. Но скорее всего это будет ТК "Украина", - сказал источник.

Отметим, что Шустер уже вел свое политическое ток-шоу на "Украине" (телеканал принадлежит крупному предпринимателю Ринату Ахметову) с 2008 по 2010 года.

В настоящий момент по замерам аудитории "Украина" является самым рейтинговым телеканалом страны. Его владельцем является крупнейший украинский предприниматель Ринат Ахметов. 

Напомним, что в Украину вернулся журналист Савик Шустер.

А также, что Савик Шустер запускает новый проект.

Больше новостей о: Савик Шустер Ток-шоу

Архив
Новости
Госфискальная служба хочет потратить на сканеры 110 млн гривен 18:53
Отказ покупать уголь львовских шахт компанией "Центрэнерго" делает их убыточными, - Бондарь 18:49
В УПЦ заявили, что в Ровенской епархии не было ни одного перехода общины в ПЦУ 18:37
Официальный курс гривны рухнул еще на 19 копеек перед выходными 18:15
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
больше новостей
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Родители больных детей протестуют под КГГА против закрытия киевской детской клинической больнице №7 11:25 Видео
Рейдеры предпринимают попытки захвата ЖК "Чайка" в пригороде Киева, - Кулагин 12:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok