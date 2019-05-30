Савик Шустер станет ведущим ток-шоу на канале "Украина"

Телеведущий Савик Шустер, который недавно после долгого отсутствия вернулся в Украину, может начать вести шоу на телеканале "Украина". Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник из окружения журналиста.\r\n"На 70% это почти принятое решение. У Савика не особо большой выбор, между фактически тремя каналами, и с этим они продвинулись дальше других. Второй обсуждаемый вариант - 112 канал. Но скорее всего это будет ТК "Украина", - сказал источник.\r\nОтметим, что Шустер уже вел свое политическое ток-шоу на "Украине" (телеканал принадлежит крупному предпринимателю Ринату Ахметову) с 2008 по 2010 года.\r\nВ настоящий момент по замерам аудитории "Украина" является самым рейтинговым телеканалом страны. Его владельцем является крупнейший украинский предприниматель Ринат Ахметов. \r\nНапомним, что в Украину вернулся журналист Савик Шустер.\r\nА также, что Савик Шустер запускает новый проект.