Савик Шустер станет ведущим ток-шоу на канале "Украина"

Телеведущий Савик Шустер, который недавно после долгого отсутствия вернулся в Украину, может начать вести шоу на телеканале "Украина". Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник из окружения журналиста.

"На 70% это почти принятое решение. У Савика не особо большой выбор, между фактически тремя каналами, и с этим они продвинулись дальше других. Второй обсуждаемый вариант - 112 канал. Но скорее всего это будет ТК "Украина", - сказал источник.

Отметим, что Шустер уже вел свое политическое ток-шоу на "Украине" (телеканал принадлежит крупному предпринимателю Ринату Ахметову) с 2008 по 2010 года.

В настоящий момент по замерам аудитории "Украина" является самым рейтинговым телеканалом страны. Его владельцем является крупнейший украинский предприниматель Ринат Ахметов.

Напомним, что в Украину вернулся журналист Савик Шустер.

А также, что Савик Шустер запускает новый проект.