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05 вересня 2019, четвер, 19:34 89
Суспільство 2019-09-07T00:15:10+03:00
Українські Новини
Roshen відкрив перше кафе у Києві, де пригощатимуть іспанськими солодощами

Roshen відкрив перше кафе у Києві, де пригощатимуть іспанськими солодощами

Фото: roshen.com
Фото: roshen.com

Один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорація Roshen відкрила перше кафе Nice on cafe при фірмовому магазині на проспекті Науки, 1 в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби, передають Українські Новини.

"Кафе на проспекті Науки Nice on cafe - це новий проект розширення формату фірмової мережі Roshen", - сказано в ньому.

Наголошується, що кафе пропонує холодні та гарячі напої, іспанські солодощі чуррос. На даний момент кафе працює в тестовому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Roshen запустив бісквітний комплекс в Борисполі (Київська область) і планує вийти на повну потужність 20 тис. тонн до 2020 року.

До складу корпорації Roshen входять Кременчуцька, 2 Вінницькі, Київська кондфабрики, Маріупольська, яка на стадії ліквідації, а також Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина); Вінницький молочний завод Roshen, законсервована Липецька фабрика (Росія).

Екс-Президент Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи Roshen; у квітні 2016 року інвестиційна компанія ICU заявила про завершення передачі в траст компанії Rothschild Trust частки Порошенко в кондитерській корпорації Roshen.

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