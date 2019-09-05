Нацрада з ТБ збирається позапланово перевірити телеканал ZIK

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення заявив про позапланову перевірку телеканалу ZIK. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Повідомляється, що також Нацрада задовольнила заяви компаній ТРК Міст ТБ (логотип ZIK, Львів) і ТРК " Нові комунікації (логотип Z ZIK) про зміну бенефіціарного власника. Тепер у супутникових ліцензії ТРК Міст ТБ "і ТРК" Нові комунікації, а також ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне телебачення телемережі МХ-3 Нових комунікацій кінцевим бенефіціарним власником вказаний Тарас Козак.

Повідомляється, що за результатами моніторингу супутникового мовлення ТРК Міст ТБ від 27 серпня 2019 року Нацрада зафіксував відсутність мовлення за параметрами, вказаними в ліцензії, що є порушенням вимог закону Про телебачення і радіомовлення. Це, за заявою регулятора, стало причиною проведення позапланової виїзної перевірки діяльності цього мовника.

Нагадаємо, що Нацрада по телебаченню раніше призначив позапланову перевірку NewsOne.