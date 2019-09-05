Екологи виявили унікальну двоголову черепашку

Після того, як на Галапагоських островах знайшли столітню черепаху, яку вважали вимерлою 110 років, під час огляду черепашачих гнізд в штаті Південна Кароліна американські активісти з захисту навколишнього середовища виявили маленьку морську черепашку, у якої дві голови.

Хоча логерхед (так називають двоголову черепаху) зустрічаються практично всюди - в Середземному морі, Індійському, Тихому і Атлантичному океанах, - цей вид внесений у міжнародну Червону книгу, оскільки йому загрожує вимирання, пише "ВВС-Україна".

Дорослі черепахи цього виду можуть перевищувати 90 см в довжину і важити до 200 кг, однак розмір новонароджених - всього 3-4 см. Вылупившись з яйця, вони кілька годин проводять в піску, а потім повзуть до моря.

"При огляді черепашачих гнізд ми часто знаходимо всілякі дивні штуки. Вчора я знайшов ось такого двоголового новонародженого. Наскільки я пам'ятаю, за останні 15 років це лише друга подібна знахідка. Дитинча живе і здорове, але воно не могло нормально повзти через деформацію панцира. Ми випустили його в океан ", - пише активіст Джеймі Лопко.

Двоголова черепаха. Фото: facebook.com/jayme.lopko

Нагадаємо, в 2018 біля берегів Мексики виявили сотні мертвих рідкісних черепах.