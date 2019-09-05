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05 вересня 2019, четвер, 18:50 14
Життя 2019-09-06T13:45:06+03:00
Українські Новини
У Великобританії пасажиру дозволили сісти за штурвал літака

У Великобританії пасажиру дозволили сісти за штурвал літака

У EasyJet дозволили пасажиру сісти за штурвал літака. Фото: YouTube
У EasyJet дозволили пасажиру сісти за штурвал літака. Фото: YouTube

У Великобританії авіакомпанія EasyJet дозволила пасажиру сісти за штурвал літака замість пілота, який не вийшов на роботу вчасно. Про це повідомляється в газеті Manchester Evening News.

В компанії EasyJet 4 вересня сталася затримка рейсів. Один з пасажирів Майкл Бредлі виявився кваліфікованим пілотом EasyJet, який летів у відпустку. Бредлі зв'язався з авіакомпанією коли дізнався про затримки рейсу. Він сказавши, що працює пілотом, і має при собі посвідчення пілота і готовий сісти за штурвал.

За словами пілота, йому передзвонили менше, ніж через хвилину і прийняли пропозицію. Ніхто з пасажирів не був проти такої заміни пілота.

В EasyJet повідомили, що дозволили Бредлі сісти за штурвал після ретельної перевірки.

"Це повністю відповідає правилам, оскільки у нього при Собі були паспорт і ліцензія пілота. Безпека для нас понад усе ", - заявили в авіакомпанії.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні в лоукостере EasyJet пасажирам продали квитки на літак без спинки крісла.

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