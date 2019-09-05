підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
05 вересня 2019, четвер, 17:59 22
Lifestyle 2019-09-06T13:15:07+03:00
Українські Новини
Фото дня: 4-річна принцеса Шарлотта пішла в перший клас

Фото дня: 4-річна принцеса Шарлотта пішла в перший клас

Принцеса Шарлотта в школі. Фото: Instagram/theroyalfamily
Принцеса Шарлотта в школі. Фото: Instagram/theroyalfamily

Навчальний рік розпочався і для спадкоємців британського престолу. В цьому році вперше пішла в школу принцеса Шарлотта. Про це повідомляє "ВВС".

Чотирирічна принцеса буде вчитися в престижній приватній школі Thomas's Battersea на південному заході Лондона. Вперше вона прийшла в заклад у супроводі батьків – принца Вільяма і герцогині Кейт, а також старшого брата Джорджа, який вже третій рік навчається у цій школі.

За словами принца Вільяма, який особисто привіз родину на машині, принцеса дуже рада, що починає вчитися.

Принцеса Шарлотта в школі. Фото: Instagram/theroyalfamily.Принцеса Шарлотта в школі. Фото: Instagram/theroyalfamily

Вартість навчання принцеси для її батьків обійдеться в 6305 фунтів (195 тисяч гривень) на рік. До речі, за Джорджа, який провчиться в Thomas's Battersea ще рік, після чого перейде в молодшу середню школу, королівська сім'я викладає 6429 фунтів (майже 200 тисяч гривень).

Як повідомляли Українські новини, раніше принцеса Шарлотта вперше пішла в дитячий садок.

Крім того, принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій.

 

Більше новин про: Фото дня Королівська родина перший клас

Архів
Новини
У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували 23:58
Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів 23:20
Затриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція 22:55
Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії 22:04
Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка 21:50
більше новин
Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить 16:47
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун 17:39
Голова київського Мін'юсту Куценко потрапив в мін'юстовський держреєстр боржників по виплаті аліментів 11:06
Сьогодні немає охочих продати в Україну вугілля за ціною "Роттердам+", - Марунич 11:38
більше новин
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії 14:14
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка
Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів 09:01
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok