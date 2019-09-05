Фото дня: 4-річна принцеса Шарлотта пішла в перший клас

Навчальний рік розпочався і для спадкоємців британського престолу. В цьому році вперше пішла в школу принцеса Шарлотта. Про це повідомляє "ВВС".

Чотирирічна принцеса буде вчитися в престижній приватній школі Thomas's Battersea на південному заході Лондона. Вперше вона прийшла в заклад у супроводі батьків – принца Вільяма і герцогині Кейт, а також старшого брата Джорджа, який вже третій рік навчається у цій школі.

За словами принца Вільяма, який особисто привіз родину на машині, принцеса дуже рада, що починає вчитися.

Принцеса Шарлотта в школі. Фото: Instagram/theroyalfamily

Вартість навчання принцеси для її батьків обійдеться в 6305 фунтів (195 тисяч гривень) на рік. До речі, за Джорджа, який провчиться в Thomas's Battersea ще рік, після чого перейде в молодшу середню школу, королівська сім'я викладає 6429 фунтів (майже 200 тисяч гривень).

Як повідомляли Українські новини, раніше принцеса Шарлотта вперше пішла в дитячий садок.

Крім того, принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій.