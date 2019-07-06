У Британії принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій

Церемонія хрещення Арчі, сина принца Гаррі та Меган, відбулася в суботу, 6 липня, у приватній каплиці Віндзорського замку - головної королівської резиденції, неподалік якої оселилося подружжя.

Традиційно хрестини немовлят з королівської родини - публічний захід, пише "ВВС-Україна".

Але принц Гаррі і його дружина Меган одразу після народження сина у травні дали зрозуміти, що не збираються виховувати монарха з восьмого правнука королеви Єлизавети ІІ, який є сьомим в черзі на престол.

На церемонії були присутні герцог і герцогиня Кембриджські, але, як повідомляється, без дітей.

Королева Єлизавета ІІ пропустила хрестини через зайнятість та попередні плани.

На хрещенні були присутні принц Чарльз та його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, які, за повідомленнями, прибули гелікоптером.

Серед гостей була також мати Меган, Дорія Регленд.

Загалом на церемонії були присутні 25 гостей. Повний список не розголошують, але на офіційній світлині також зображені леді Джейн Феллоуз та леді Сара Маккоркодейл - сестри матері Гаррі, покійної принцеси Діани.

Традиційно двір розкриває імена хрещених батьків. Але не цього разу.

Захід не транслювали по телебаченню, на нього не пустили пресу. Палац лише пообіцяв розповсюдити фотографії після завершення.

Замість фотокореспондентів церемонію знімав фотограф зі світу моди Кріс Аллертон, який знімав і весілля подружжя.

Дві світлини поширили на офіційному акаунті герцога та герцогині Сассекських в інстаграм.

Церемонія хрещення Арчі, сина принца Гаррі і Меган. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Однак деяких традицій все ж дотрималися.

Хрестив Арчі архієпископ Кентерберійський водою з ріки Іордан.

З лондонського Тауера привезли купіль з позолоченого срібла у формі лілеї, яку британська королівська родина використовує з 1841 року.

Її виготовили на замовлення королеви Вікторії для хрещення її старшої доньки.

Тоді ж пошили і парчево-мереживну сорочку для хрещення, яка стала застарою лише у 2008 році, після чого почали використовувати її копію.

У неї і одягли Арчі.

Принц Гаррі та Меган одразу дали зрозуміти, що хочуть, аби їхній син зростав подалі від очей громадськості

Спочатку вони дали йому нетрадиційне для королівської династії ім'я - Арчі Гаррісон.

Потім вирішили залишити його без титулу. Як первісток герцога, Арчі міг би бути графом або лордом, але завдяки волі батьків він буде знаний просто як Арчі Маунтбеттен-Віндзор.

Як зазначає кореспондент BBC з питань королівської родини Джонні Даймонд, вже тоді з'явилися серйозні натяки на те, що молоді батьки не збираються виховувати Арчі як королівську дитину.

Хрестини лише довели таку тенденцію.

"Все вказує на досить незвичний формат королівського заходу, що підтверджує наміри герцога та герцогині Сассекських виховувати сина Арчі подалі від чужих очей", - зазначає кореспондент BBC.

Хрещення відбулося незабаром після того, як стало відомо про те, що на ремонт будинку для Гаррі та Меган витратили 2,5 млн фунтів стерлінгів грошей платників податків - і це викликало питання щодо публічності, додає кореспондент.

"Попередні уявлення про публічність таких заходів, схоже, забуті подружжям, яке бажає робити все по-своєму", - зазначає Джонні Даймонд.

Як повідомляли Українські Новини, принц Гаррі і Меган Маркл назвали сина Арчі і познайомили його з Єлизаветою II.

Раніше Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали сина.