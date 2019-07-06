У Британії принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій

Церемонія хрещення Арчі, сина принца Гаррі та Меган, відбулася в суботу, 6 липня, у приватній каплиці Віндзорського замку - головної королівської резиденції, неподалік якої оселилося подружжя.\r\nТрадиційно хрестини немовлят з королівської родини - публічний захід, пише "ВВС-Україна".\r\nАле принц Гаррі і його дружина Меган одразу після народження сина у травні дали зрозуміти, що не збираються виховувати монарха з восьмого правнука королеви Єлизавети ІІ, який є сьомим в черзі на престол.\r\nНа церемонії були присутні герцог і герцогиня Кембриджські, але, як повідомляється, без дітей.\r\nКоролева Єлизавета ІІ пропустила хрестини через зайнятість та попередні плани.\r\nНа хрещенні були присутні принц Чарльз та його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, які, за повідомленнями, прибули гелікоптером.\r\nСеред гостей була також мати Меган, Дорія Регленд.\r\nЗагалом на церемонії були присутні 25 гостей. Повний список не розголошують, але на офіційній світлині також зображені леді Джейн Феллоуз та леді Сара Маккоркодейл - сестри матері Гаррі, покійної принцеси Діани.\r\nТрадиційно двір розкриває імена хрещених батьків. Але не цього разу.\r\nЗахід не транслювали по телебаченню, на нього не пустили пресу. Палац лише пообіцяв розповсюдити фотографії після завершення.\r\nЗамість фотокореспондентів церемонію знімав фотограф зі світу моди Кріс Аллертон, який знімав і весілля подружжя.\r\nДві світлини поширили на офіційному акаунті герцога та герцогині Сассекських в інстаграм.\r\nЦеремонія хрещення Арчі, сина принца Гаррі і Меган. Фото: instagram.com\/sussexroyal\/\r\nОднак деяких традицій все ж дотрималися.\r\nХрестив Арчі архієпископ Кентерберійський водою з ріки Іордан.\r\nЗ лондонського Тауера привезли купіль з позолоченого срібла у формі лілеї, яку британська королівська родина використовує з 1841 року.\r\nЇї виготовили на замовлення королеви Вікторії для хрещення її старшої доньки.\r\nТоді ж пошили і парчево-мереживну сорочку для хрещення, яка стала застарою лише у 2008 році, після чого почали використовувати її копію.\r\nУ неї і одягли Арчі.\r\nПринц Гаррі та Меган одразу дали зрозуміти, що хочуть, аби їхній син зростав подалі від очей громадськості\r\nСпочатку вони дали йому нетрадиційне для королівської династії ім'я - Арчі Гаррісон.\r\nПотім вирішили залишити його без титулу. Як первісток герцога, Арчі міг би бути графом або лордом, але завдяки волі батьків він буде знаний просто як Арчі Маунтбеттен-Віндзор.\r\nЯк зазначає кореспондент BBC з питань королівської родини Джонні Даймонд, вже тоді з'явилися серйозні натяки на те, що молоді батьки не збираються виховувати Арчі як королівську дитину.\r\nХрестини лише довели таку тенденцію.\r\n"Все вказує на досить незвичний формат королівського заходу, що підтверджує наміри герцога та герцогині Сассекських виховувати сина Арчі подалі від чужих очей", - зазначає кореспондент BBC.\r\nХрещення відбулося незабаром після того, як стало відомо про те, що на ремонт будинку для Гаррі та Меган витратили 2,5 млн фунтів стерлінгів грошей платників податків - і це викликало питання щодо публічності, додає кореспондент.\r\n"Попередні уявлення про публічність таких заходів, схоже, забуті подружжям, яке бажає робити все по-своєму", - зазначає Джонні Даймонд.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, принц Гаррі і Меган Маркл назвали сина Арчі і познайомили його з Єлизаветою II.\r\nРаніше Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали сина.