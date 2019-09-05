Обмін полоненими: Україна вирішила не видавати Росії "кілера Кадирова"

Захист чеченця Артура Денисултанова-Крінарі (Олександр Дакар), обвинуваченого в замаху на колишнього командира добровольчого батальйону сил АТО Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву, заявляє, що Україна не включила його в список на обмін полоненими з Росією.\r\nПро це Українським Новинам сказав адвокат Олексій Дрюк.\r\nЗа його словами, обвинувачений давно дав свою згоду на обмін і навіть був у попередніх списках представників "ДНР".\r\n"Але СБУ офіційно відповідає протилежній стороні, що місцезнаходження підозрюваного не встановлено", - сказав адвокат.\r\nТаким чином, на даний момент Денисултанов продовжує знаходиться під вартою в Києві, його арешт продовжений до 1 листопада.\r\nАдвокат подав апеляцію на це рішення.\r\nЗахисник зазначив, що в судовому процесі проведено 21 засідання, допитані потерпілі (мати Аміни Окуєвої і її чоловік Адам Осмаєв), розпочато дослідження матеріалів прокуратури.\r\nАдвокат впевнений, що прокуратура свідомо затягує справу за нібито відсутності доказів проти Денисултанова.\r\nСам підсудний свою провину категорично не визнає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, правоохоронці встановили, що 1 червня 2017 року чоловік, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив у Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва.\r\nУ свою чергу дружина Осмаєва Аміна Окуєва вистрілила у нападника і поранила його.\r\nПоліція пов'язує напад з патріотичною позицією сім'ї Осмаєвих-Окуевых.\r\nЗатриманим виявився чеченець Денисултанов, який також відомий як "кілер Кадирова" і "Дінго".\r\n30 жовтня 2017 року Окуєва загинула в результаті замаху в Київській області.\r\nЇї автомобіль був розстріляний невідомими з автоматів на залізничному переїзді.