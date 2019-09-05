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05 вересня 2019, четвер, 17:18 58
Силові структури 2019-09-06T12:00:07+03:00
Українські Новини
Обмін полоненими: Україна вирішила не видавати Росії "кілера Кадирова"

Обмін полоненими: Україна вирішила не видавати Росії "кілера Кадирова"

Артур Денисултанов (
Артур Денисултанов ("кілер Кадирова"). Фото: Facebook

Захист чеченця Артура Денисултанова-Крінарі (Олександр Дакар), обвинуваченого в замаху на колишнього командира добровольчого батальйону сил АТО Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву, заявляє, що Україна не включила його в список на обмін полоненими з Росією.

Про це Українським Новинам сказав адвокат Олексій Дрюк.

За його словами, обвинувачений давно дав свою згоду на обмін і навіть був у попередніх списках представників "ДНР".

"Але СБУ офіційно відповідає протилежній стороні, що місцезнаходження підозрюваного не встановлено", - сказав адвокат.

Таким чином, на даний момент Денисултанов продовжує знаходиться під вартою в Києві, його арешт продовжений до 1 листопада.

Адвокат подав апеляцію на це рішення.

Захисник зазначив, що в судовому процесі проведено 21 засідання, допитані потерпілі (мати Аміни Окуєвої і її чоловік Адам Осмаєв), розпочато дослідження матеріалів прокуратури.

Адвокат впевнений, що прокуратура свідомо затягує справу за нібито відсутності доказів проти Денисултанова.

Сам підсудний свою провину категорично не визнає.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці встановили, що 1 червня 2017 року чоловік, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив у Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва.

У свою чергу дружина Осмаєва Аміна Окуєва вистрілила у нападника і поранила його.

Поліція пов'язує напад з патріотичною позицією сім'ї Осмаєвих-Окуевых.

Затриманим виявився чеченець Денисултанов, який також відомий як "кілер Кадирова" і "Дінго".

30 жовтня 2017 року Окуєва загинула в результаті замаху в Київській області.

Її автомобіль був розстріляний невідомими з автоматів на залізничному переїзді.

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