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05 вересня 2019, четвер, 16:57 130
Суспільство 2019-09-06T22:00:13+03:00
Українські Новини
У Києві кількість госпіталізованих шаурмою зросла до 33 осіб

У Києві кількість госпіталізованих шаурмою зросла до 33 осіб

У Києві шаурмою отруїлися 33 людини.Фото: sib.fm
У Києві шаурмою отруїлися 33 людини.Фото: sib.fm

З початку вересня кількість жителів, постраждалих від отруєння шаурмою в Києві зросла до 33 осіб. Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужба, передають Українські Новини.

"В результаті спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які вживали шаурму в період з 30.08.2019 за 02.09.2019, станом на 04.09.2019 постраждало 33 чоловіка. В інфекційні відділення лікарень було госпіталізовано 21 хворий", - йдеться в повідомленні.

При опитуванні хворих було встановлено, що шаурма була придбана в заклади громадського харчування за адресами:

  • вул. Борщагівська, 128 (11 випадків);
  • станція метро "Дорогожичі" (3 випадки);
  • станція метро "Васильківська" (1 випадок);
  • станція метро "Почайна" (1 випадок);
  • станція метро "Академмістечко" (1 випадок).

Наголошується, що заклад громадського харчування по вул. Борщагівська, 128 не зареєстровано в Державному реєстрі потужностей операторів ринку.

За результатами інспектування встановлено порушення Закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів", у зв'язку з чим було прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів відповідними суб'єктами господарювання, їм направлені приписи по усуненню виявлених порушень.

У зв'язку із збільшенням кількості випадків захворювання гострою кишковою інфекцією, пов'язаних з вживанням шаурми, проводиться перевірка суб'єктів господарювання, які здійснюють провадження господарської діяльності в малих архітектурних формах по виготовленню та реалізації шаурми на території Києва в період з 3 по 6 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві, станом на 3 вересня 7 студентів отруїлися шаурмою з одного кіоску.

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