У Києві кількість госпіталізованих шаурмою зросла до 33 осіб

З початку вересня кількість жителів, постраждалих від отруєння шаурмою в Києві зросла до 33 осіб. Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужба, передають Українські Новини.\r\n"В результаті спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які вживали шаурму в період з 30.08.2019 за 02.09.2019, станом на 04.09.2019 постраждало 33 чоловіка. В інфекційні відділення лікарень було госпіталізовано 21 хворий", - йдеться в повідомленні.\r\nПри опитуванні хворих було встановлено, що шаурма була придбана в заклади громадського харчування за адресами:\r\n\r\nвул. Борщагівська, 128 (11 випадків);\r\nстанція метро "Дорогожичі" (3 випадки);\r\nстанція метро "Васильківська" (1 випадок);\r\nстанція метро "Почайна" (1 випадок);\r\nстанція метро "Академмістечко" (1 випадок).\r\n\r\nНаголошується, що заклад громадського харчування по вул. Борщагівська, 128 не зареєстровано в Державному реєстрі потужностей операторів ринку.\r\nЗа результатами інспектування встановлено порушення Закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів", у зв'язку з чим було прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів відповідними суб'єктами господарювання, їм направлені приписи по усуненню виявлених порушень.\r\nУ зв'язку із збільшенням кількості випадків захворювання гострою кишковою інфекцією, пов'язаних з вживанням шаурми, проводиться перевірка суб'єктів господарювання, які здійснюють провадження господарської діяльності в малих архітектурних формах по виготовленню та реалізації шаурми на території Києва в період з 3 по 6 вересня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві, станом на 3 вересня 7 студентів отруїлися шаурмою з одного кіоску.