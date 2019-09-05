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  • Group DF вважає необгрунтованим рішення АМКУ про примусовий поділ Ostchem і має намір оскаржити його в суді
05 вересня 2019, четвер, 16:05 40
Економіка 2019-09-06T16:45:09+03:00
Українські Новини
Group DF вважає необгрунтованим рішення АМКУ про примусовий поділ Ostchem і має намір оскаржити його в суді

Group DF вважає необгрунтованим рішення АМКУ про примусовий поділ Ostchem і має намір оскаржити його в суді

Ostchem. Фото: betafinance.ru
Ostchem. Фото: betafinance.ru

Компанія Group DF вважає рішення Антимонопольного комітету про примусове розділення групи компаній Ostchem в частині виробників азотних мінеральних добрив і штраф компанії "НФ Трейдінг Україна" на 107 млн гривень необґрунтованим і має намір оскаржити його в суді.

Про це йдеться в заяві Group DF, передають Українські Новини.

"Дане рішення є тенденційним, прийнятім на підставі аргументів сумнівної якості з грубим порушенням законодавства. Деякі оцінки і положення не витримують ніякої критики і свідчать про лобіювання інтересів з боку конкурентів української хімічної промисловості. Таким чином, своїм рішенням АМКУ фактично вирішив стратегічне завдання в першу чергу російських конкурентів по знищенню вітчизняного хімпрому", - йдеться в заяві.

У заяві наголошується, що дане рішення ставить під загрозу існування цілої стратегічно важливої галузі – української хімічної промисловості.

"Ми згодні з експертами, які вважають, що дане рішення АМКУ створює загрозу для економіки України в цілому, оскільки створює небезпечний прецедент по примусовому поділу для цілого ряду галузей промисловості і українських компаній. Група не перший рік відбиває атаки конкурентів, які, зокрема, використовують лобістський ресурс всередині української влади. Ми вважаємо, що сьогоднішнє рішення — це одна з останніх спроб корупціонерів зі старої влади виконати замовлення і дати можливість конкурентам захопити український ринок", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим Group DF сподівається, що АМКУ незабаром отримає нове керівництво, яке об'єктивно розбереться в ситуації і буде діяти в інтересах українських виробників.

"При цьому, враховуючи, що рішення АМКУ прийнято з грубими порушеннями закону, процедури, без доказів і аргументів, Group DF буде оскаржувати це рішення в судах усіх рівнів і ми не маємо сумніву в тому, що нам вдасться захистити інтереси українського виробника і зберегти вітчизняний хімпром", - наголошується в заяві.

5 вересня Антимонопольний комітет прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem в частині виробників азотних мінеральних добрив і оштрафував компанію "НФ Трейдінг Україна" на 107 млн гривень.

Виробники мінеральних добрив "Сєверодонецький "Азот", "Рівнеазот" і "Азот" (Черкаси) входять до складу компанії Ostchem, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.

Як повідомляли Українські Новини, Group DF готова повністю забезпечити агропідприємства добривами до осінньої посівної кампанії

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