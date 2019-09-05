Суди - поза політикою, - глава Вищого антикорупційного суду

Сьогодні, 5 вересня на бріффінгу заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук заявив, що Вищий суд буде виконувати закони України, незважаючи на політику, передають Українські Новини.

"Суди поза політики були, є і будуть. І наш суд - так точно", - сказав на брифінгу заступник голови Вищого антикорупційного суду.

Він заявив, що керівництво Антикорупційного суду не має наміру міркувати про зміну законодавства в Україні, а має наміру його виконувати. Крук також сказав, що судді готові працювати цілодобово, аби уникнути завалу справ.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд. За прийняття в цілому законопроекту №8497 проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226.

8 квітня був оголошений термін призначення суддів Вищого антикорупційного суду.

11 квітня у Вищий Атикоррупционный суд призначили 38 суддів.

22 лютого 2019 року Вищий антикорупційний суд був зареєстрований як юридична особа.

У четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд почав роботу.