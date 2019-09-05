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05 вересня 2019, четвер, 15:50 22
Економіка 2019-09-06T16:45:09+03:00
Українські Новини
Каплін оголосив мобілізацію профспілок, щоб антимонопольний комітет не убив хімічну галузь

Каплін оголосив мобілізацію профспілок, щоб антимонопольний комітет не убив хімічну галузь

Голова Конфедерації профспілок, екс-депутат Верховної Ради Сергій Каплін оголосив мобілізацію профспілок у відповідь на рішення Антимономольного комітету про розподіл компанії Ostchem, яке на думку політика, може "вбити хімічну галузь".

Про це Каплін написав у соцмережі Facebook.

"Антимонопольний комітет, замість боротьби проти реальних монополій, наприклад, Укрпошти яка хоче подвоїти тариф на доставку пенсій для 4500000 пенсіонерів, перевізників, які завищують тарифи на проїзд, продовжує "гратися в політику" і обслуговувати інтереси іноземних компаній, і знищує, наприклад, хімічну галузь", - написав екс-депутат.

Він зазначив, що хімічна галузь є ключовою для сільського господарства і найважливішим чинником конкурентоспроможності економіки.

"Неозброєним оком видно власну цілісну лінійку кроків з метою знищення агропромислового потенціалу нашої держави: лібералізація ринку землі, деіндустріалізація і хаотична приватизація АПК, тепер вбивство "хімії", - зазначив Каплін.

Він зазначив, що ніякої змови в галузі не може бути, оскільки вона працює з нульовою прибутковістю, або навіть в збитки, у той час як за кордоном хімпідприємства отримують державні дотації

"Як результат, ми можемо втратити економічний суверенітет: фахівці залишати далі країну, державу захлинатися від безробіття та соціально-економічної нестабільності.

Профспілки будуть захищати працівників галузі, і вже спланували максимальну мобілізацію для захисту робочих місць. Це сотні тисяч людей, містоутворюючих підприємства, цілий пласт економіки, невід'ємна ланка для динамічного розвитку країни", - сказав голова Конфедерації профспілок.

5 вересня Антимонопольний комітет прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem (входить в Group DF) у частині виробників азотних мінеральних добрив і оштрафував компанію "НФ Трейдінг Україна" на 107 млн гривень.

Як повідомлялося, Group DF вважає рішення АМКУ необґрунтованою і має намір оскаржити його в суді. 
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