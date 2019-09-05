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05 вересня 2019, четвер, 11:05 33
Фінанси 2019-09-06T10:45:11+03:00
Українські Новини
У Раді з'явився текст законопроекту по Бюро фінрозслідувань

У Раді з'явився текст законопроекту по Бюро фінрозслідувань

Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев пропонує парламенту створити Бюро фінансових розслідувань.

Про це йдеться в законопроекті №1208, зареєстрованому в парламенті 30 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, пропонується створити Бюро финрасследований, яке буде включати центральний апарат і територіальні управління, але не більше 7 теруправлінь.

Гранична кількість співробітників бюро затверджується Кабмінів залежно від зростання або скорочення кількості фінансових злочинів.

Керівник Бюро финрасследований призначається Кабінетом Міністрів за поданням міністра фінансів на 5 років, але не більше 2 строків підряд.

Міністр може оголошувати конкурс на цю посаду.

Керівником бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну чи економічну освіту, стаж роботи не менше п'ятнадцяти років, досвід роботи на керівних посадах, вільно володіє державною та двома іноземними мовами, які є офіційними мовами Ради Європи.

Працівники бюро не мають права бути членами або брати участь у створенні або діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках; бути повіреними третіх осіб у справах бюро; використовувати бюро, його працівників і майно в партійних, групових чи особистих інтересах.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд розпочав роботу. Дата початку функціонування установи була визначена на зборах суддів Антикорупційного суду 7 травня поточного року.

Представники бізнес-спільноти та асоціації інвесторів обурені продовженням практики попередніх урядів з запровадження податкових змін за принципом "сьогодні на сьогодні".

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