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  • Поліція затримала 2 ув'язнених, які втеклиз колонії у Львівській області, поранено поліцейського
05 вересня 2019, четвер, 09:14 37
Події 2019-09-05T17:45:07+03:00
Українські Новини
Поліція затримала 2 ув'язнених, які втеклиз колонії у Львівській області, поранено поліцейського

Поліція затримала 2 ув'язнених, які втеклиз колонії у Львівській області, поранено поліцейського

Співробітники поліції ввечері 4 вересня затримали 2 ув'язнених, які втекли з Миколаївської виправної колонії N50 (села Заклад, Миколаївський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків отримав проникаюче ножове поранення грудної клітини, затримуючи двох засуджених, які втекли з виправної колонії. Подія сталася 4 вересня близько 19:30 в одному з сіл Жидачівського району", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поліцейський-водій чергової частини Жидачівського відділення поліції сержант поліції Олег Франко, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий біля села Межиріччі двох чоловіків, які підпадали під орієнтування на засуджених, які 3 вересня втекли з виправної колонії.

Поліцейський повідомив про чоловіків у відділок поліції, а сам підійшов до них, представився і запропонував пройти з ним у відділення поліції для встановлення особистості.

Чоловіки відмовилися і Франків прийняв рішення про їх затримання.

Зловмисники почали чинити опір і один з них наніс сержанта поліції удар ножем у лівий бік грудної клітки, спричинивши проникаюче поранення.

Працівники Жидачівського відділення поліції, які негайно прибули на місце події, затримали зловмисників.

Ними виявилися засуджені 20-річний киянин і 26-річний мешканець Житомирської області, які напередодні втекли з Миколаївської виправної колонії.

Поранений міліціонер госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня 2 ув'язнених втекли з Миколаївської виправної колонії N50.

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