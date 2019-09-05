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05 вересня 2019, четвер, 09:01 191
Суспільство 2019-09-06T17:03:22+03:00
Українські Новини
Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів

Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів

Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка
Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка

Після того, як любовне листування нардепа Криворучко від "Слуги народу" сфотографували журналісти, інші нардепи тепер переписуються, приховуючи телефони під документами. Кумедне фото виклала у себе на Facebook журналіст Варвара Квітка.

"Назва: СН - сховай геть. Прем'єра: 3 вересня 2019 (Верховна Рада). Слоган: "Як "зелена кнопочка" змусила їх ховатися". Автор ідеї: Слуга Народу - Олена Криворучкина - Округ 32. У ролях: народні депутати Лада Булах, Ірина Венедиктова, Ігор Васильєв, Богдан Торохтій, Олександр Аліксійчук, Олег Семінський, В'ячеслав Медяник. 12+", - підписала вона фото.



Під опублікованим фото нардеп Лада Булах прокоментувала ситуацію.

"Якщо я намагаюся дистанційно радити чоловікові, як збити дочці температуру і чим знеболити вушний біль, то повинна робити це публічно?" - написала вона.

Скріншот: Facebook/Варвара КвіткаСкріншот: Facebook/Варвара Квітка

Як повідомляли Українські Новини, соцмережі висміяли листування депутата Шахова з коханкою. Також журналісти сфотографували секретну переписку Рабіновича і Грановського.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" Ірина Венедиктова В'ячеслав Медяник Олександр Аліксійчук Рада 9 скликання Лада Булах Богдан Торохтій Ігор Васільєв Олег Семінський

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