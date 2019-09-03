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  • Правоохоронці затримали в Дніпропетровській області жінку, яка тримала на ланцюгу 36-річного сина
03 вересня 2019, вівторок, 21:42 6
Життя 2019-09-03T22:30:01+03:00
Українські Новини
Правоохоронці затримали в Дніпропетровській області жінку, яка тримала на ланцюгу 36-річного сина

Правоохоронці затримали в Дніпропетровській області жінку, яка тримала на ланцюгу 36-річного сина

У Дніпропетровській області поліцейські затримали жінку, яка тримала на ланцюгу власного 36-річного сина. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 3 вересня, сьогодні правоохоронцям надійшов дзвінок, в якому повідомлялося, що в селищі міського типу Солонянське Дніпропетровської області 36-річного чоловіка з інвалідністю тримала на ланцюгу власна матір.

"За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії. Зараз чоловіка звільнили і доправили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Нацполиция затримала жінку, яка прикувала ланцюгом власного сина. Фото:Нацполіція затримала жінку, яка прикувала ланцюгом власного сина. Фото:"Національна поліція"

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі).

У разі підтвердження злочину, підозрюваній загрожує позбавлення волі від трьох років.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні, в Дніпрі затримали жінку, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика.

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