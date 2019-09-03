Правоохоронці затримали в Дніпропетровській області жінку, яка тримала на ланцюгу 36-річного сина

У Дніпропетровській області поліцейські затримали жінку, яка тримала на ланцюгу власного 36-річного сина. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, 3 вересня, сьогодні правоохоронцям надійшов дзвінок, в якому повідомлялося, що в селищі міського типу Солонянське Дніпропетровської області 36-річного чоловіка з інвалідністю тримала на ланцюгу власна матір.\r\n"За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії. Зараз чоловіка звільнили і доправили в лікарню", - йдеться в повідомленні.\r\nНацполіція затримала жінку, яка прикувала ланцюгом власного сина. Фото:"Національна поліція"\r\nСлідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі).\r\nУ разі підтвердження злочину, підозрюваній загрожує позбавлення волі від трьох років.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у серпні, в Дніпрі затримали жінку, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика.