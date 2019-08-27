В Днипре многодетной опекунше, которая держала на цепи ребенка, вынесли приговор

В Днипре женщину, которая держала на цепи 8-летнего мальчика, взяли под ночной арест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

Сообщается, что 21 августа сотрудники ювенальной юстиции совместно со службой по делам детей получили анонимное сообщение о насилии над детьми. Прибыв на указанное место, сотрудники обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем. Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. С ним работают психологи. Других детей также изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

В Днепре опекунша держала на цепи 8-летнего мальчика. Фото:Нацполиция

В ходе расследования полиция установила женщину, которая имела на воспитании четырех малолетних детей - 4, 6, 8 и 13 лет. Для троих детей женщина является опекуном.

По данному факту следственным отделом полиции открыто 3 уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса.

24 августа Бабушкинский районный суд Днепра вынес приговор женщине на период следствия в виде ночного домашнего ареста. Подозреваемую обязали не покидать место постоянного жительства без разрешения следователя с 21:00 по 6:00 до 22 октября.

Следственные действия продолжаются. 8-летний мальчик прошел судебно-медицинскую экспертизу, выводы которой приобщены к материалам уголовного производства. Согласно справке, на теле ребенка обнаружены многочисленные телесные повреждения в виде синяков и ссадин. В настоящее время все дети изъяты из семьи и находятся в центре реабилитации. С ними работают психологи.

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года в Покровске задержали владельца зоопарка, который насиловал детей и мучил животных.

Известно, что мужчина являлся опекуном над восемью приемными детьми. В январе этого года у трех девочек в возрасте 12-14 лет, которые находились под его опекой, обнаружили следы насилия сексуального характера.

Ранее, в селе Музычи под Киевом местные жители задержали и передали полицейским мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.