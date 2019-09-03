ФСБ Росії відібрала у жителя Львова автомобіль і гроші на кордоні з Кримом

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали жителя Львівської області, відібрали його автомобіль, гроші в сумі 2 тис. євро при перетині адміністративного кордону з тимчасово окупованих Кримом.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Співробітники ФСБ РФ в пункті пропуску "Джанкой" без пояснення причини затримали жителя Львівської області. Із застосуванням психологічного і фізичного тиску протягом чотирьох годин вони вимагали від чоловіка надати інформацію про зв'язки в оточенні представників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, місця дислокації їхніх підрозділів тощо", - сказано в ньому.\r\nПісля відмови співпрацювати з російською спецслужбою громадянина шляхом фізичних загроз змусили підписати документ, зміст якого він не розумів, і повернули на контрольовану урядом України територію.\r\nПри цьому співробітники ФСБ РФ відібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і гроші в сумі 2 тис. євро.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок.\r\nРаніше була розкрита мережа інформаторів ФСБ Росії серед українських правоохоронців. Крім того, ФСБ РФ відправила свого інформатора-ченця в психлікарню, щоб "вибити" дані про Україну.