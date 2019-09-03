Тимошенко пропустила засідання Ради через смерть сестри

У вівторок, 3 вересня, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко була відсутня на засіданні у Верховній Раді. Причиною відсутності стала смерть рідної людини - двоюрідної сестри політика. Про це повідомляє "КП в Україні".

Тетяна Шарапова - донька тітки Юлії Володимирівни - Антоніни Ульяхіної, голови Дніпропетровської обласної організації "Батьківщини".



Сестра глави "Батьківщини" померла у віці 47 років.



Відспівували померлу 2-го вересня у дворі будинку в Дніпрі, де живе 82-річна мама Юлії Володимирівни. Її будинок і будинок Антоніни Ульяхіної знаходяться по сусідству, фактично в центрі міста.

За словами сусідів, метушня навколо будинку матері Тимошенко почалася ще вдень у понеділок – туди з'їхалися дорогі автомобілі, припаркувалася поряд карета "швидкої допомоги", мікроавтобус ритуальної служби, пізніше під'їхав чорний катафалк-лімузин. У двір раз заходили люди з квітами, деякі жінки були в траурних хустках.



Незважаючи на розчинені хвіртку, було зрозуміло, що просто так, по-сусідськи, ніхто заходити не стане. Сусіди спостерігали зі сторони, і тільки здогадувались, чиї ж похорони.



Ні Юлії Володимирівни, ні її тітки Антоніни Ульяхіної, видно не було. У двір заходила дівчина, дуже схожа на Женю Тимошенко, з великим букетом червоних троянд у руках.



Сусіди вирішили розійтися по домівках, як тільки катафалк виїхав з двору, так і не дізнавшись, кого ховають. Махнувши рукою, пояснили, що все одно дізнаються з новин – не сьогодні, так завтра.



Офіційне прощання з двоюрідною сестрою Юлії Тимошенко пройшло 3 вересня, в Дніпрі, театрі ім. Шевченка.



У Тетяни Валеріївни залишився чоловік, дорослі син і дочка, і маленький онук.



Як повідомляли Українські Новини, Юлія Тимошенко стала бабусею вдруге.