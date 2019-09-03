НАБУ і САП просять Рябошапку узгодити підозру екс-голові НАЗК Корчак, - джерело

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просять генпрокурора Руслана Рябошапку погодити проект підозри колишнього голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.



"Відправили в ГПУ проект підозри з Корчак", - сказав він.



За його словами, проект підозри був відправлений намедни.



Корчак інкримінують злочин за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.



Мова йде про купівлю Корчак і її родичами паркомісць та їх використання для незадекларованих автомобілів.



На даний момент рішення по ньому поки не прийнято.



Як повідомляли Українські Новини, раніше Солом'янський районний суд скасував постанову Національного антикорупційного бюро про закриття справи про призначення колишньою головою Нацагентства з питань запобігання корупції Наталією Корчак премій самій собі.



У 2018 році САП відмовилася погодити підозру екс-голові НАЗК Корчак.



НАЗК призначило скандальну Корчак уповноваженою з питань гендерної рівності.