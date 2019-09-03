Колишній і чинний депутати Ради побилися через недоторканність у ресторані

У ресторані в центрі Києва сталася сутичка між екс-депутатом Ради від фракції "Батьківщина" Русланом Богданом і депутатом від фракції "Європейська солідарність" Сергієм Алексєєвим, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела. Також інформацію підтвердили учасники сутички.

У поліції Печерського району відзначили, що ввечері 2 вересня правоохоронці виїжджали на виклик щодо бійки.

"Подія сталася ввечері 2 вересня за адресою Дніпровський узвіз. Наразі відомості в ЄРДР ще не внесені, це питання ще вирішується ", - сказала речник поліції Печерського району Оксана Тищенко.

Повідомити будь-які деталі бійки вона відмовилась.

Сам Алєксєєв у коментарі УП заявив, що чутки перебільшені, але далі коментувати відмовився.

"Чутки перебільшені. Все в мене гаразд. Сьогодні був на ранковій сесії (Верховної ради – ред.). Я не хочу нічого коментувати. Все нормально. Нічого такого не сталося".

А депутат минулого скликання від "Батьківщини" Руслан Богдан підтвердив, що мав сутичку з нардепом від "ЄС".

"Все нормально, все в порядку. Та то таке було. Давав настанову новому депутату, що треба голосувати – це ж вчора якраз було, а сьогодні недоторканість проголосували.ю – то я йому говорив, що треба знімати недоторканність. А він просто не хотів. Він же з "Європейської солідарності". Від Порошенка. Тим більше по ньому купа кримінальних справ. То я йому казав, що не зважаючи на це треба це голосувати", - сказав зі сміхом Богдан.

На запитання, чи не отримав він травм під час бійки, "батьківщинівець" сказав:

"Ну в мене ж рентгену немає і МРТ, то я не можу це говорити. Ну таке щось. Поки нічого (не болить, – ред.)".

Як повідомляли Українські Новини, Шуфрич побився з Березою у Раді. Раніше депутати влаштували дві бійки за ранок у Раді.

Тим часом голова Нацкорпусу у Вінниці відмовився платити 15 гривень за паркування і влаштував бійку з охоронцем.