Рада просить КС оцінити конституційність надання народові права законодавчої ініціативи

Верховна Рада просить Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про надання народові права законодавчої ініціативи.

За напрямок внесеного Президентом Володимиром Зеленським законопроекту №1015 в КС проголосували 338 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



На даний момент Конституція визначає, що право законодавчої ініціативи належить Президенту, Кабінету Міністрів та депутатам Ради.



Зеленський пропонує доповнити цей перелік народом.



При цьому у внесеному ним документі конкретна процедура реєстрації законопроектів громадянами не прописана.



Зеленський пропонує тільки закріпити в Конституції, що право законодавчої ініціативи народу реалізується в порядку, визначеному законами. Сам законопроект, який би визначав такий порядок, Президент поки не вносив.



Заступник голови парламентського комітету з питань правової політики, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Ольга Совгира пояснила, що в законопроекті у розвиток цих конституційних змін буде визначено кількість громадян, підписи яких повинні бути зібрані для реалізації права народної ініціативи.



За її словами, в документі буде закріплено або фіксовану кількість необхідних підписів, або мінімальний відсоток від кількості виборців. Відповідно до Конституції законопроект про внесення змін до неї може розглядатися Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.



Згідно ст. 157 Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.



Також згідно з цією статтею Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.



Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.



Також згідно з цією статтею Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.



У разі позитивного висновку КС зміни до Конституції приймаються шляхом голосування за законопроект 226 голосами в першому читанні і 300 - на наступній сесії у другому.



Нинішня парламентська сесія відкрилася у вівторок, 3 вересня, і триватиме до 24 січня 2020 року, а наступна повинна відкритися 4 лютого 2020.



Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Рада скасувала депутатську недоторканність.