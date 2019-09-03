"Кнопочка зелена" і заняття коханням: депутатка від "Слуги народу" повідомила "коханому" про зняття своєї недоторканності

"Кнопочка зелена" і заняття коханням: депутатка від "Слуги народу" повідомила "коханому" про зняття своєї недо

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада прийняла рішення про скасування недоторканності для народних депутатів. "За" внесення змін в законопроект №7203 (про зміну статті 80 Конституції України, щодо депутатської недоторканності, - ред.) проголосувало 373 народних обранця. Як тільки рішення було прийнято, Олена Криворучкіна (СН), яка пройшла до парламенту по мажоритарному округу в Кривому Розі, вирішила про це повідомити абоненту "Коханий", повідомляє "Страна", публікуючи романтичну переписку.

Під час засідання Криворучкіній прийшли повідомлення в месенджері Telegram. Той, хто підписаний "Коханий" писав депутатці транслітом (передача тексту за допомогою чужого алфавіту, - ред.):

Коханий: - Кнопочка зелена, де ти? Олено, розлюбила мене, напевно.

Криворучкіна: - Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Коханий: - Кнопочка любить я знаю. А ти не знаю.

Криворучкіна: - Знаєш, знаєш.

Коханий: - Олено, ти де?

Криворучкіна: - Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

На цьому моменті Олена перевернула свій телефон.

Олена Криворучкіна балотувалася по 32 округу в Кривому Розі. Вона еколог, економістка і активна учасниця передвиборчої кампанії Президента Володимира Зеленського. У 1995 році Олена стала асистентом у Криворізькому економічному інституті і пройшла шлях до доцента Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

У ЗМІ була інформація про те, що Олена Криворучкіна є кумою дружини нардепа Юрія Корявченкова (Юзік зі студії "Квартал 95").

Олена Криворучкіна. Фото: Олена Криворучкіна/Facebook

У Олени є дочка Єлизавета, яка в минулому році закінчила КІМО (інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка). На особистій сторінці Криворучкіної у соціальній мережі Facebook є знімки з урочистої церемонії вручення дипломів.

Як виявилося, Криворучкіна любить одяг модних брендів. На випуск до доньки вона прийшла у сукні-футболці італійського бренду Mochino. Річ з принтом корови, що курить, з колекції 2016 року, але в онлайн-магазинах можна ще урвати й собі екземпляр. Коштує таке $276 або 6970 грн за курсом НБУ на 3 вересня 2019 року.

Олена Криворучкіна з донькою. Фото: Олена Криворучкіна/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, соцмережі висміяли листування депутата-роднюли Шахова з коханкою. Також журналісти сфотографували секретну переписку Рабиновича і Грановського.