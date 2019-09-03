Якщо приймуть законопроект №9035, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку може стати монополістом, - президент асоціації Єлизавета Ревило

Законопроект №9035, що активно обговорюється в парламенті і передбачає регулювання товарних ринків НКЦПФР, - це ризик монополії Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Про це повідомила президент асоціації "Українські фондові торговці" Єлизавета Ревило.

"Так, вони хочуть товарні ринки регулювати, підносять це, ніби будуть регулювати біржу, але через Організатора торгівлі вони будуть впливати на інших учасників ринку - на операції, правила операцій - все буде узгоджуватися з Нацкомісією", - зазначила Єлизавета Ревило.

За її словами, в європейських країнах немає такої практики, щоб регулятор фондового ринку керував товарними ринками і біржами.

"Є побоювання, як саме Нацкомісія буде регулювати, оскільки є досвід фінансового ринку, де комісія не сприяла його розвитку, а навпаки, сприяла скороченню інструментарію і самих учасників, і ринок не розвивається. Товарний ринок зароджується, і всі побоюються, що надмірне регулювання комісії може цей ринок вбити", - вважає Єлизавета Ревило.

На її думку, законопроект 9035 передбачає надмірну зарегульованість товарних бірж.

"Цей проект передбачає зарегульованість. У кожного ринку є свої особливості, які відрізняють їх від інших ринків, чи знає комісія про це? У них (товарних ринків) є свої регулятори. Цей проект потрібно доопрацьовувати і важливо почути думку товарного ринку. Для бізнесу новий регулятор - це стрес, втрата вигоди, необхідність вносити зміни у свою діяльність, це все відволікає від ключового завдання - забезпечити можливість купити і продати за справедливою ціною", - підкреслила президент асоціації УФТ Єлизавета Ревило.

Як раніше повідомлялося, у парламенті зареєстрований законопроект депутата Михайла Довбенка 9035 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів", який розширює повноваження НКЦПФР та її голови Тимура Хромаєва, зокрема, надасть право Нацкомісії позбавляти біржі ліцензій і виписувати штрафи. Як повідомив генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ Андрій Рибальченко, розроблений Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку законопроект №9035 створює передумови для подвійного регулювання товарних ринків, втручання НКЦПФР у роботу ринків, що суперечить чинному законодавству України.