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03 вересня 2019, вівторок, 14:25 18
Політика 2019-09-03T15:45:01+03:00
Українські Новини
На реконструкцію Київського зоопарку витратять майже півмільярда гривень

На реконструкцію Київського зоопарку витратять майже півмільярда гривень

Комунальне підприємство "Жилинвестстрой-УКБ" підписало договір з компанією "УХБП-Київ" про проведення робіт з 1-ї черги реконструкції Київського зоопарку за 489,327 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з єдиним реєстром фізичних та юридичних осіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром "УХБП-Київ" є Олександр Мирний.

Компанія стала переможцем у тендері після послідовного відхилення замовником пропозицій інших учасників.

Найнижчу ціну на аукціоні запропонувала компанія "Укрбалтбуд" (Київ) - 425 188 998 гривень.

Однак ця компанія не надала розрахунки виробничих витрат, через що пропозицію було відхилено.

Тендерний комітет вирішив визнати переможцем компанію "Люнет", тендерна пропозиція якої становила 425,189 млн гривень.

Проте "Люнет" не надав документів, які підтверджують відсутність підстав для виключення учасника торгів.

Через це тендерний комітет вирішив скасувати пропозицію компанії.

З тієї ж причини було відхилено пропозицію компанії "Граніт".

Очікувана вартість закупівлі становила 530,109 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко показав, як іде реконструкція першої черги столичного зоопарку.

Тим часом кошторис реконструкції "Київського зоопарку" самовільно збільшили на 130 мільйонів гривень.

 
Більше новин про: Тендер київський зоопарк Укрбалтбуд УХБП-Київ Жилинвестстрой-УКБ

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