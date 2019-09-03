На реконструкцію Київського зоопарку витратять майже півмільярда гривень

Комунальне підприємство "Жилинвестстрой-УКБ" підписало договір з компанією "УХБП-Київ" про проведення робіт з 1-ї черги реконструкції Київського зоопарку за 489,327 млн гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з єдиним реєстром фізичних та юридичних осіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром "УХБП-Київ" є Олександр Мирний.\r\nКомпанія стала переможцем у тендері після послідовного відхилення замовником пропозицій інших учасників.\r\nНайнижчу ціну на аукціоні запропонувала компанія "Укрбалтбуд" (Київ) - 425 188 998 гривень.\r\nОднак ця компанія не надала розрахунки виробничих витрат, через що пропозицію було відхилено.\r\nТендерний комітет вирішив визнати переможцем компанію "Люнет", тендерна пропозиція якої становила 425,189 млн гривень.\r\nПроте "Люнет" не надав документів, які підтверджують відсутність підстав для виключення учасника торгів.\r\nЧерез це тендерний комітет вирішив скасувати пропозицію компанії.\r\nЗ тієї ж причини було відхилено пропозицію компанії "Граніт".\r\nОчікувана вартість закупівлі становила 530,109 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кличко показав, як іде реконструкція першої черги столичного зоопарку.\r\nТим часом кошторис реконструкції "Київського зоопарку" самовільно збільшили на 130 мільйонів гривень.\r\n