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03 вересня 2019, вівторок, 11:21 7
Суспільство 2019-09-03T11:21:07+03:00
Українські Новини
Суд визнав знак "Mc" добре відомим в Україні щодо Mcdonald's

Суд визнав знак "Mc" добре відомим в Україні щодо Mcdonald's

Макдональдс. Фото: mcdonalds.co.uk
Макдональдс. Фото: mcdonalds.co.uk

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду визнав законним рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності (правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі) про визначення знака "Mc" як добре відомого в Україні щодо компанії Mcdonald's International Property Company.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно справі, з касаційною скаргою в суд звернулася компанія "Асканія Трейдинг" (Київ), яка виробляє попкорн під маркою Mc'Corn.

Компанія вважає, що визнання знака "Mc" добре відомим в Україні порушує її права.

Суд прийшов до висновку про підтвердження (згідно з висновком за опитуванням споживачів) високого ступеня поінформованості та визнання знака у відповідному секторі суспільства.

"Продукція, маркована знаком "Мс", виробляється і реалізується в Україні у значних обсягах. Знак "Мс" інтенсивно використовується як складова частина комерційного (фірмового) найменування компанії (Mcdonald's) у назві ресторанів, ділової документації, реклами, маркетингових акціях, як складова назви продуктів харчування", - наголошується в матеріалах суду.

Зокрема, відомості про Mcdonald's і продукцію зі знаком "Мс" висвітлювалися в друкованих виданнях України, електронних виданнях мережі Інтернет, реклами на українських телеканалах (зі значними витратами компанії на рекламу), на офіційному сайті компанії, в інших доменних зонах, популярних соціальних мережах, в проведенні численних благодійних акцій.

Також компанія успішно відстоювала права на знак "Мс" на території України щодо визнання недійсними та припинення використання інших позначень, що містять у своєму складі добре відомий знак або схожі позначення, включаючи такі позначення, як McDAFI's, "МакСмак", McBurger, "МакВеег", McApple Сидр, McEnergy, "Дует Мак-Джем", McSandwich, McSanches, "СМакДрайв", "Макконти" та інші.

Суд прийшов до висновку, що твердження "Асканія Трейдинг" про порушення її прав є необґрунтованим.

Враховуючи зазначене, касаційна скарга компанії залишена без задоволення.

Згідно з даними єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами "Асканія Трейдинг" є Олег Журавський і Валентин Пономаренко.

На сайті компанії зазначається, що Mc'Corn є її власним брендом, який випускається в тісній співпраці з компанією Popz Holding LLC (Данія).

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2018 року Mcdonald's подала в суд за попкорну Mc'Corn.

Mcdonald's є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування (понад 30 тис. закладів більш ніж у 100 країнах світу).

В Україні працює понад 80 ресторанів компанії, якими управляє компанія Мcdonald's Ukraine.

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