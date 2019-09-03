"Украерорух" у страховку для працівників за 17 мільйонів включив гомеопатію

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 19 липня за результатами тендеру замовило ТДВ Страхова компанія "Нафтагазстрах" послуги страхування на 17,41 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

На два роки застрахували 3 930 осіб, у тому числі 1 632 – диспетчерського та інженерно-технічного персоналу та 2 298 – адміністративного і загальновиробничого персоналу. Для перших річна страхова сума за кожним видом страхування складає 50 тис грн., для других – 35 тис грн. Річний страховий внесок – 1 125 грн. для перших і 875 грн. для других.

Добровільне медичне страхування включає програми амбулаторно-поліклінічної та невідкладної допомоги, стаціонару та онкології, в тому числі лікування від онкології за кордоном не більше п’яти осіб на рік з лімітом 250 тис грн. на особу. Також передбачено вакцинацію від грипу, вітамінізацію і забезпечення медикаментами з формулюванням "у тому числі гомеопатичними препаратами – за рекомендацією (призначенням) лікаря".

Нагадаємо, ефективність гомеопатичних препаратів не доведена жодними науковими дослідженнями, а спроби лікувати ними серйозні захворювання небезпечні для життя.

Страхування здоров’я на випадок хвороби включає туберкульоз, інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також смерть внаслідок захворювання.

Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 17,50 млн грн.

Власниками "Нафтагазстраху" є кияни Тетяна Пригодська, Юрій Іванько, Микола Білан, Віктор Флорінський, Олександр Сухоставець, Ольга Адамчук, Антон Кіяшко з Василькова, Павло Янковський (банк "Фінансовий партнер") з Авдіївки, Олександр Бондарев з Макіївки та австрійська фірма "Т.С.Л.-Трейдінг Анд Шіппінг Логістікс Гмбх".

Тетяна Пригодська – дружина екс-нардепа від Партії регіонів Антона Пригодського, а Флорінський, Сухоставець, Кіяшко та Білан були його помічниками. Бондарев володіє ТОВ "Торговий дім "Мосагродон" разом із сином Пригодського – Віталієм Пригодським.

Пригодського-старшого називали другом Віктора Януковича. У 2014 році він заявив у інтерв’ю, що останніми роками не був близький з екс-президентом.

Раніше засновниками "Нафтагазстраху" були Андрій Остапко та Олександр Козирєв, які фігурували в компаніях з групи екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Довгий час у фірми страхувалася "Донецька залізниця".

Єдиним допущеним конкурентом було ПрАТ "СК "Арсенал страхування", чиїми акціонерами є ТОВ "Бізнес – Ескорт" Олексія Котковського, ТОВ "Фірма Активбаланс" Максима Туза та Олександра Солопа, а також Сергій Авдєєв, Анатолій Солоп, Геннадій Молдавський і Тетяна Данилова. При цьому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Чотири фірми не допустили до аукціону через недоліки документів. Зокрема ПрАТ "СК "Саламандра" не надала аналогічний договір щодо принаймні 4 тис осіб і положення про дирекцію, ПрАТ "СК "Крона" – лист-гарантію про відповідальність за зміст пропозиції та копію контракту з генеральним директором, ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" – тендерне забезпечення та аналогічний договір щодо принаймні 4 тис осіб, а ПАТ "СК "Країна" – тендерне забезпечення і документ про реєстрацію статуту тощо.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух").