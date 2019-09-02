Танцівниця загинула перед натовпом глядачів через вибух на сцені в Іспанії

Іспанська танцівниця Хуана Санз Гарсія загинула під час виступу, коли на сцені поруч з нею вибухнув піротехнічний пристрій, повідомляє "Російська служба BBC".

30-річна актриса виступала у складі групи Super Hollywood Orchestra, головним хореографом і солісткою якого вона є.

Вона була терміново доставлена до лікарні в непритомному стані, проте лікарям не вдалося її врятувати.

Близько тисячі глядачів були присутні на її виступі в містечку Лас-Берланас, розташованому приблизно в 100 км на північний захід від Мадрида.

Трагедія сталася о другій годині ночі в останній день традиційного музичного фестивалю.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи вибуху піротехніки на сцені.

Лікар і медсестра, які опинилися серед глядачів, намагалися надати потерпілій першу допомогу до прибуття швидкої.

У складі танцювальної групи Super Hollywood Orchestra 15 осіб, серед яких не лише танцюристи, але і співаки, і музиканти.

Ця група повинна була закривати фестиваль в Лас-Берланас, який тривав чотири дні.

За заявою промоутерів групи, всі попередні виступи також супроводжувалися феєрверками та піротехнічними ефектами, але жодних проблем не було.

Міська влада, яка організувала фестиваль, висловила співчуття рідним та близьким загиблої актриси.

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