підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 вересня 2019, понеділок, 21:55 4
Європа 2019-09-02T22:06:19+03:00
Українські Новини
Танцівниця загинула перед натовпом глядачів через вибух на сцені в Іспанії

Танцівниця загинула перед натовпом глядачів через вибух на сцені в Іспанії

Хуана Санз Гарсія. Фото: @joana_sg_ on twitter
Хуана Санз Гарсія. Фото: @joana_sg_ on twitter

Іспанська танцівниця Хуана Санз Гарсія загинула під час виступу, коли на сцені поруч з нею вибухнув піротехнічний пристрій, повідомляє "Російська служба BBC".

30-річна актриса виступала у складі групи Super Hollywood Orchestra, головним хореографом і солісткою якого вона є.

Вона була терміново доставлена до лікарні в непритомному стані, проте лікарям не вдалося її врятувати.

Близько тисячі глядачів були присутні на її виступі в містечку Лас-Берланас, розташованому приблизно в 100 км на північний захід від Мадрида.

Трагедія сталася о другій годині ночі в останній день традиційного музичного фестивалю.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи вибуху піротехніки на сцені.

Лікар і медсестра, які опинилися серед глядачів, намагалися надати потерпілій першу допомогу до прибуття швидкої.

У складі танцювальної групи Super Hollywood Orchestra 15 осіб, серед яких не лише танцюристи, але і співаки, і музиканти.

Ця група повинна була закривати фестиваль в Лас-Берланас, який тривав чотири дні.

За заявою промоутерів групи, всі попередні виступи також супроводжувалися феєрверками та піротехнічними ефектами, але жодних проблем не було.

Міська влада, яка організувала фестиваль, висловила співчуття рідним та близьким загиблої актриси.

Як повідомляли Українські Новини, в Лос-Анджелесі поховання репера закінчилося перестрілкою. Також народний артист викинувся з вікна своєї квартири в Києві і залишив записку.

Раніше помер перший бас-гітарист Queen.

Більше новин про: Смерть артиста Піротехники танці загибель людей

Архів
Новини
В Україну приїхала новий посол Великобританії 22:00
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Танцівниця загинула перед натовпом глядачів через вибух на сцені в Іспанії 21:55
10 осіб госпіталізовано через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львовкой області 21:46
В Україні складається катастрофічна ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, – Волинець 21:25
більше новин
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Агрохолдинг МХП Юрія Косюка інвестував у програми з охорони навколишнього середовища 826 млн гривень за 3 роки 18:42
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
більше новин
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію 11:07
Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України 22:50
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok