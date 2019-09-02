У Києві на два місяці обмежать рух однією із вулиць Печерського району

З 10 вересня у Києві обмежать рух на вулиці Круглоуніверситетській у Печерському районі на два місяці. Про це зазначається в розпорядженні КМДА №1532.

Так, повідомляється, що рух буде обмежено з 10 вересня по 10 листопада.

Зазначається, що обмеження діятиме на вулиці Круглоуніверситетській від перетину з Крутим спуском до будинку №12.

Буде обмежено рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації.

"Відповідні роботи дозволять підключити ці мережі до житлового будинку з підземним паркінгом, вбудованими приміщеннями та вбудованим спортивним залом гімназії №86 "Консул" на вулиці Лютеранській, 14-в у Печерському районі", - йдеться в повідомленні.

Також на період виконання робіт замовник будівництва - ВАТ "Проминвестгруп-1" - зобов'язаний розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури тимчасову схему організації дорожнього руху, забезпечити вільний і безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.

Крім того, після завершення робіт, до 10 листопада, замовник повинен відновити покриття проїзної частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів - фігурними елементами мощення.

Як повідомляли Українські Новини, в Голосіївському районі майже на місяць обмежать рух на 10 вулицях.

Тим часом з 1 квітня по 1 листопада Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці. На час робіт обмежили для проїзду 1,5 смуги руху.