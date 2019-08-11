В Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах

На ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией ТП-888 общей протяженностью до 10 км. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года.

В частности, движение ограничат на улицах:

Голосеевской, Олега Кошевого, Цимбал Яр, Уральской, Снайперской, Добрый Шлях, Конотопской, Стрелковой, В переулке Владислава Зарембы, Максима Рыльского.

После завершения работ до 30 июня 2020 исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.

Как сообщали Українські Новини, Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.

Тем вренменем с 1 апреля по 1 ноября Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы. На время работ ограничили для проезда 1,5 полосы движения.

Ранее Українськi Новини также сообщали о схемах объезда на время реконструкции Шулявского моста.