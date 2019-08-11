В Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах

На ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией ТП-888 общей протяженностью до 10 км. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.\r\nРаботы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года.\r\nВ частности, движение ограничат на улицах:\r\n\r\nГолосеевской,\r\nОлега Кошевого,\r\nЦимбал Яр,\r\nУральской,\r\nСнайперской,\r\nДобрый Шлях,\r\nКонотопской,\r\nСтрелковой,\r\nВ переулке Владислава Зарембы,\r\nМаксима Рыльского.\r\n\r\nПосле завершения работ до 30 июня 2020 исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.\r\nКак сообщали Українські Новини, Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.\r\nТем вренменем с 1 апреля по 1 ноября Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км\/ч на 17 улицах столицы. На время работ ограничили для проезда 1,5 полосы движения.\r\nРанее Українськi Новини также сообщали о схемах объезда на время реконструкции Шулявского моста.