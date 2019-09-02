Поліція встановила особу підлітка, який кинув в школу з польською мовою викладання у Львові шматок зеленого пластиліну

У Дніпрі заборонили гучну музику після 22:00 19:19

Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії 19:02

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка інвестував у програми з охорони навколишнього середовища 826 млн гривень за 3 роки 18:42

У "Слузі народу" допускають, що засідання Ради будуть продовжуватися до ночі і надалі 18:41