Поліція встановила особу підлітка, який кинув в школу з польською мовою викладання у Львові шматок зеленого пластиліну

Поліція встановила особу підлітка, який кинув до школи N24 з польською мовою викладання у Львові шматок зеленого пластиліну під час свята "першого дзвоника" 2 вересня.Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини."Встановлено, що тринадцятирічний львів'янин, який перебував у гостях у свого товариша, кинув на територію школи предмет (іграшку), схожий на пластилін зеленого кольору. В результаті події ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.2 вересня близько 12.35 в поліцію надійшло повідомлення від директора школи, що під час проведення урочистостей невідомий кинув на територію школи невстановлений предмет.На місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції, працівники ювенальної превенції, дільничний офіцер поліції і представники інших служб."З балкона, розташованого на третьому поверсі будинку, він кинув на територію школи предмет, схожий на пластилін зеленого кольору - це така іграшка. Як пояснив хлопець, зробив він це заради розваги", - повідомив в. о. начальника Головного управління Нацполиции Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.Неповнолітній буде опитаний у присутності батьків, вирішується питання правової кваліфікації події.Як повідомляли Українські Новини, невідомі 2 вересня під час лінійки з приводу "першого дзвоника" закидали невідомими предметами школи N24 імені Марії Конопницької з польською мовою викладання у Львові.